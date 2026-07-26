Meghalt Chuck Russell, A Maszk rendezője

Július 22-én, 74 éves korában meghalt Chuck Russell rendező – derül ki a Guardian beszámolójából. A halál pontos okát egyelőre nem közölték.

Több mint öt évtizedet felkaroló filmes pályafutása során Russell olyan produkciókkal örvendeztette meg a közönséget, mint a Jim Carrey és Cameron Diaz főszereplésével készült A Maszk, a Rémálom az Elm utcában 3. vagy A Skorpiókirály.

A család közleménye szerint szerdán riasztották a tűzoltókat a rendező San Diegó-i otthonához, ahol eszméletlenül találtak rá. Egyelőre a hatóságok sem tudták minden kétséget kizáróan eldönteni, mi okozta Russell halálát.

Öt évtized a filmiparban

Russell első rendezése az 1987-es Rémálom az Elm utcában 3. – Álomháború volt, amelynek a forgatókönyvét is ő írta. A filmet a kritikusok a Freddy Krueger ámokfutását vászonra vivő franchise visszatérésének tekintették.

Az 1988-as A massza című, kultikus, B kategóriás horrorfilmmel a rendező Hollywood élvonalába került, az áttörést azonban az 1994-es A Maszk hozta meg számára. Nem mellesleg ez a film tette világsztárrá Carrey-t és Diazt is. A film több mint 350 millió dolláros bevételt hozott világszerte, ami a 18 millió dolláros gyártási költségéhez képest abszolút kasszasikert jelentett.

Később más világsztárokkal is voltak közös projektjei: Arnold Schwarzeneggerrel az 1996-os Eraser – Eltörölni a múltat című akciófilmen dolgozott együtt, majd 2000-ben megrendezte az Áldd meg a gyermeket című horrorfilmet Kim Basinger és Christina Ricci főszereplésével.

Russell utolsó filmje a 2024-es Witchboard volt.