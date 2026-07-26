Humanoid robot bevezetését tervezik egy New York-i középiskolában

Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában, New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és a szülők is bírálják a programot – írta a Guardian.

A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők meg azért, mert az iskola Salamancában található, az Allegany indiánrezervátumon belüli településen, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken. A középiskola diákságának közel 40 százaléka seneca őslakos, a helyiek szerint „őrület”, hogy egy épp a kultúrája fennmaradásáért küzdő csoportnál kísérletezgetnek egy ilyen ismeretlen módszerrel.

Mindkét csoportot felháborítja az is, hogy a robotot gyártó Realbotix 2024-ben felvásárolt egy realisztikus szexbabákat alkotó vállalatot, sőt, míg korábban kriptovalutával foglalkozott a cég (ekkor váltott nevet is Tokens.com-ról), azóta állt át a humanoid robotokra. A torontói vállalat azonban azt mondja, a két projektnek semmi köze egymáshoz.

A Sally névre keresztelt robotot a tankerület 57 590 dollárért, 18 millió forintért vásárolta meg, a robot virtuálisan elvileg a nap 24 órájában elérhető lesz a hozzáféréssel rendelkező diákok számára, és személyre szabott tanulási lehetőségeket kínál. A Realbotix ígérete szerint Sally természetesnek ható beszélgetésre, arckifejezésekre és interakciókra képes, ami „lebilincselő, gyakorlatias tanulási élményeket” biztosít a gyerekeknek.

A helyi pedagógus-szakszervezet szerint is több probléma van a robottal, így adatvédelmi és biztonsági aggályok is felmerülnek, ezért a program azonnali felfüggesztését kérik. A helyi szakszervezetet is magában foglaló New York állami Tanárok Egyesületének elnöke, Melinda Person pedig azt nyilatkozta:

Salamancai tagjaink – de oktatóink az állam egész területéről szintúgy – kongatják a vészharangot, hogy ez nagyon helytelen. Azt mondanám, hogy az első reakciónk az, hogy ez elég hátborzongató.

Úgy véli, a humanoid robot bevezetése csak még egy lépés lenne a rossz irányba:

Az oktatás kihívásaira nem a több képernyő, nem a több algoritmus, nem a több robot a válasz. Amire most az iskoláinkban szükségünk van, az több gondoskodó felnőtt és több emberi kapcsolat.

Azt mondta, hogy a tanárok nem technológiaellenesek, hanem inkább gyermekpártiak, és az alapján foglalnak állást, hogy valami hasznos-e a diákok számára. És a bevezetése olyan robotoknak, amik csak szimulálnák az emberi kapcsolatokat az emberi interakciókat még tanuló gyerekeknek, nem lenne célravezető.

A Realbotix szerint a robot és a MI vezérelte oktatási asszisztens nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tanárokat, akik ezeket a technológiákat ellenőrzött, osztálytermi környezetben mutathatják meg a gyerekeknek.

A New York-i állami oktatási minisztérium is nyilatkozott a lapnak, azt közölték, hogy ők szóltak Salamanca városának, komoly aggályaik vannak,

a diákok adatvédelmével, a megfelelő biztonsági intézkedésekkel, valamint azzal a kockázattal kapcsolatban, hogy a robotot olyan feladatok ellátására is felhasználhatják, amelyeket továbbra is képzett, minősített szakembereknek kellene ellátniuk.

Szerintük a technológia segítheti a tanárokat és a diákokat, de „nem helyettesítheti az emberi ítélőképességet vagy elszámoltathatóságot, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos és hatékony tanulási környezethez”.