Vonattal ütközött egy autó Tállyán

Vonattal ütközött egy személyautó vasárnap Tállyán a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban, a helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Abaújszántó és Tállya között – tudatta a MÁV csoport a honlapján.
A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.
(MTI)