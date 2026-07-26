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Belföld

Vonattal ütközött egy autó Tállyán

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 26. 14:47
Csóti Rebeka / 24.hu
A vonaton öten, az autóban ketten utaztak.

Vonattal ütközött egy személyautó vasárnap Tállyán a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban, a helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Abaújszántó és Tállya között – tudatta a MÁV csoport a honlapján.

A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.

(MTI)

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