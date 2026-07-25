Horroresés után kórházba kellett vinni a tornászt

Szörnyen kinéző eséssel ért véget a brit Gabriel Langton nyújtógyakorlata a skóciai Nemzetközösségi Játékokon.

A 18 éves brit tornász keze lecsúszott a korlátról, a fején és nyakán landolt.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

A verseny leállt, míg Langtont ápolták, majd a sportoló hordágyon hagyta el a helyszínt és nyakmerevítőt is kapott. Azonnal kórházba szállították, a brit csapattól azt a tájékoztatást kapta a Sky, hogy a tornász eszméleténél volt, beszélt az orvosokkal.

Csapattársai azt mondták, nehezükre esett mindezek után folytatni a versenyzést. Nagy-Britannia végül másodikként zárt a csapatversenyben.