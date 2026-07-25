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Sport

Horroresés után kórházba kellett vinni a tornászt

Gabriel Langton
Naomi Baker/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 25. 20:55
Gabriel Langton
Naomi Baker/Getty Images

Szörnyen kinéző eséssel ért véget a brit Gabriel Langton nyújtógyakorlata a skóciai Nemzetközösségi Játékokon.

A 18 éves brit tornász keze lecsúszott a korlátról, a fején és nyakán landolt.

A verseny leállt, míg Langtont ápolták, majd a sportoló hordágyon hagyta el a helyszínt és nyakmerevítőt is kapott. Azonnal kórházba szállították, a brit csapattól azt a tájékoztatást kapta a Sky, hogy a tornász eszméleténél volt, beszélt az orvosokkal.

Csapattársai azt mondták, nehezükre esett mindezek után folytatni a versenyzést. Nagy-Britannia végül másodikként zárt a csapatversenyben.

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