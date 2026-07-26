Az Orbán-kormány számtalan bűne közül az egyik, hogy hagyta lerohadni a Népligetben lévő Planetáriumot. A hely generációknak jelentett játszva tanulást, lassan tíz éve zárt be, állapota azóta folyamatosan romlik

– állapította meg Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a Facebookon, ahol arról is írt – számolt be róla az MTI –, hogy pár hete felvetette Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a 2017 óta bezárt Planetárium helyzetét, és üdvözli, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.

A főpolgármester szerint

a Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül,

majd hozzátette, hogy a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.

Karácsony Gergely azt írta, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit, illetve

a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában, és

a Körvasút fejlesztésével új megállót kap a park. A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg.

A Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban „az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta” – írta, majd reményét fejezte ki, hogy „az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is”.

Karácsony pénteken elküldte Tanács Zoltánnak a Népliget megújításának részletes terveit.

Mi áll a tervben?

A budapest.hu oldalon közzétett fejlesztési terv szerint a Népliget megújítása a Radó Dezső-terv egyik projektje.

A leírás szerint első lépésben a lakossággal, az állami szereplőkkel és a kerületi önkormányzattal együttműködésben elkészítették a Népliget stratégiai tervét, majd 2022-ben tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottak le. A 2023-ban díjazott pályamunkák alapján készül a park fejlesztésének intézkedési terve, amely összegyűjti és ütemezi a Népliget fokozatos megújításának lépéseit.

A leírás szerint elindítják a zöldfelületek megújítását, a park megközelíthetőségének javítását, a rekreációs funkciók bővítését és a parkot szétszabdaló autóutak forgalomcsillapítását. Elbontják a bezárt pavilonokat, rendezik a terület tulajdonviszonyait.