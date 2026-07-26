anthony joshuabokszkiütésprofi boksz
Sport

Joshua sokkoló kezdés után, a padlóról felállva ütötte ki ellenfelét

anthony joshua kiütés Kristian Prenga nehézsúly profi boksz
Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 07. 26. 11:22
anthony joshua kiütés Kristian Prenga nehézsúly profi boksz
Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images
Anthony Joshua borzalmas kezdés után a második menetben kiütötte az albán Kristian Prengát a Dzseddában rendezett nehézsúlyú bokszmeccsen.

Joshua először lépett ringbe azóta, hogy decemberben Nigériában balesetet szenvedett, amelyben két közeli barátja, Sina Ghami és Latif „Latz” Ayodele is meghalt.

Ellenfele az a 35 éves Prenga volt, aki 2017 júniusa óta zsinórban 16 meccset nyert meg, de finoman szólva sem számít a nehézsúly meghatározó alakjának.

Álomszerűen kezdett az esélytelen ellenfél

Ennek ellenére Prenga kezdte jobban a meccset, 20 másodperc után egy jobb felütéssel a padlóra küldte Joshuát, akire még egyszer számolni kellett az első menetben, amikor az albán megsorozta a köteleknél.

A második menetben Joshua összekapta magát, és hatalmas erejű jobbos ütéseivel megrendítette Prengát, aki a padlóra került, és majdnem kidőlt a ringből.

A meccs után a barátaira emlékezett

„Ez nem csak az ütőerőről szólt. Benne volt a küzdőszellem, benne volt Latz és Sina, a családjaink. Kemény időszak volt, még beszélni is nehéz róla. Olyanok voltak ők nekem, mintha a testvéreim lettek volna” – utalt a meccs utáni nyilatkozatában Joshua elhunyt barátaira.

Joshua ezzel elkerülte, hogy övé legyen minden idők egyik legsokkolóbb veresége a nehézsúlyban, és legközelebb várhatóan Tyson Furyval csap majd össze.

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