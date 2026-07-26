Amszterdamban fokozzák a biztonságot a Pride-on a berlini támadás után

Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei WorldPride amszterdami rendezvényein a Berlinben elkövetett halálos támadás után – jelentette be vasárnap Femke Halsema, Amszterdam polgármestere. Berlin belvárosában szombaton egy furgon a Pride felvonulás résztvevői közé hajtott, a támadásban egy ember életét vesztette, legalább tizenhatan pedig megsérültek.

Amszterdam idén a WorldPride házigazdája. A WorldPride a nemzetközi LMBTI-közösség egyik legjelentősebb eseménysorozata, amelyet kétévente rendeznek meg más-más városban, felvonulásokkal, kulturális programokkal.

A nagyszabású rendezvénysorozat augusztus 1-jén kezdődik.

Femke Halsema közösségi oldalán azt írta: a berlini események „a szabadság elleni támadást” jelentik, ugyanazon szabadság ellenit, amelyet ezekben a hetekben Amszterdamban is ünnepelnek. Hozzátette, megérti, hogy a történtek haragot, valamint félelmet és aggodalmat válthatnak ki a rendezvények résztvevőiből és látogatóiból.

A polgármester közölte: a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség képviselőiből álló egyeztető testület már áttekintette a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban áll a szervezőkkel.

Hangsúlyozta, hogy az amszterdami Pride és a hasonló nagy rendezvények biztonságának biztosítása eleve magas szintű. Hozzátette, hogy szükség esetén extra intézkedéseket tesznek, amelyekből „a látogatók remélhetőleg a lehető legkevesebbet fognak észrevenni”.

(MTI)