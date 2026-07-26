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Belföld

Kreml: Putyin és Orbán sosem tárgyalt orosz nyelven

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI / MTVA
admin Török László
2026. 07. 26. 12:19
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI / MTVA

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindig tolmácsok segítségével tárgyalt, a beszélgetés sohasem folyt orosz nyelven – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapnak.

Erről azért kapott kérdést a Kreml szóvivője, mert Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte az MTI szerint Nyikolaj Csernisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét. Ez felkeltette az orosz média figyelmét.

„Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember” – nyilatkozott Peszkov.

Frissítés

Olvasónk jelezte, hogy Vlagyimir Iljics Lenin is kiadott egy brosúrát 1902 legelején ugyanezzel a címmel – Sto gyelaty?, magyarul „Mi a teendő?” –, amely a szociáldemokrata szervezet jobbszárnyának bírálatával foglalkozik.

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