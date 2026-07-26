Tilos volt az idősek otthonában az alkoholfogyasztás, de egy nő harcolt a bulizáshoz való jogáért

Egy 82 éves minnesotai, ötszörös nagymamának, Anita LeBrunnak nagyon nem tetszett, mikor megtudta, hogy az idősotthonban, ahol lakik, a hatályos jogszabályok szerint nem szolgálhatnak fel alkoholt.

A champlini Amira Choice Champlin idősotthont 2025 áprilisában a helyi hatóságok felszólították: szabályszegést követtek el egy rendezvényen. Az intézményben pezsgővel akartak koccintani, hogy megünnepeljék a felújítások végét, ám a rendőrség közölte, hogy ez tilos. Ahogy, mint ekkor a hatóságok előtt fény derült rá, a szokásos keddi és csütörtöki italozás, „happy hour” is (egy lakó maximum két italt kaphatott) – számolt be róla a CBC.

LeBrun ezért kétszer is tanúskodott a minnesotai törvényhozók előtt, azzal érvelve, hogy az idősotthoni alkoholfogyasztást tiltó jogszabályok teljesen észszerűtlenek, és meg kell változtatni őket.

Attól, hogy idősebbek vagyunk, és idősotthonban élünk, nem kellene, hogy kevesebb szabadságunk legyen, mint bárki másnak

– mondta a képviselőknek. „Ez a módosítás egyszerűen törvénybe foglalja azt, amiről sokan azt hitték amúgy, hogy megengedett: a happy hour azon a helyen, amit úgy hívunk, otthon” – közölte még a parlamentben LeBrun, aki nagyon izgult a beszédei előtt, ezért tükör előtt gyakorolta a lányaival.

A képviselők igazat adtak neki, és elfogadták a „Nagyszülők happy hourje” néven ismertté vált törvénymódosítást. Áprilisban a javaslatot 129:1 arányban megszavazták, majd júliusban Tim Walz kormányzó aláírta. Így lehetővé vált az intézmények számára, hogy különleges eseményeken engedély nélkül szolgáljanak fel alkoholt a lakóknak és vendégeiknek, amennyiben azt előre bejelentik az államnak.

A törvény elfogadásának megünneplésének okán Walz ellátogatott LeBrun idősotthonába, hogy koccintsanak egyet.

Az öregedés nem jelentheti azt, hogy le kell mondanunk az életünk során élvezett szabadságjogokról

– írta Walz Facebook-bejegyzésében.

Nem tilos, de bonyolult

Az alkohol eddig sem volt teljesen kitiltva az otthonokból, saját maguknak vásárolhattak, azt megoszthatták a többiekkel a rendezvényeken, de szeszesital-engedély hiányában a személyzet nem szolgálhatott nekik fel.

A probléma ezzel, hogy a legtöbb lakónak nincs kocsija, nem tudja maga beszerezni az italát, nehézkesen tudják csak a tömegközlekedést használni, cipekedni, főleg télen. LeBrunnak is lányai segítettek bort vásárolni.

Abigail Dahl, az otthon ügyvezető igazgatója a képviselőknek elmondta, hogy egy szeszesital-engedély megszerzése hatalmas bürokráciával és költségekkel járna, ami nem passzol egy idősotthon működésébe. Egy ilyen otthonnak nagyon szigorú közegészségügyi szabályoknak kell megfelelni, szóval egy külön szeszesital-engedély még felesleges bürokratikus eljárásnak is tűnik ebből.

Nagyon jó hangulatot teremt, amikor kimondjuk, hogy »ma happy hour van«, egy jó ital pedig csak még kellemesebbé teszi az egészet

– nyilatkozta az ötszörös nagymama LeBrun. A törvény augusztusban lép életbe. Ebből az alkalomból a champlini otthon egy egész napos bulival ünnepel majd, ahol Elvis-imitátor, élő zene, étel és természetesen alkohol is várja a lakókat. „Egy kis bor után az ember könnyebben beszélget másokkal, nosztalgiázik, és mindenki sokkal felszabadultabb” – mondta még LeBrun.