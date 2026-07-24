Négy világbajnokságot követően visszavonult a válogatottságtól Argentína ikonja

Otamendi 139-szer szerepelt az argentin válogatottban, első behívóját még a legendás Diego Maradonától kapta. Összesen négy világbajnokságon vett részt (2010, 2018, 2022, 2026), és kulcsszerepet játszott a négy évvel ezelőtti világbajnoki győzelemben, ezen felül a két Copa América-diadalban is (2021 és 2024).

Azzal a nyugodt érzéssel búcsúzom, hogy mindent beleadtam. Soha nem fogtam vissza magam, soha nem veszítettem el a hitem

– írta közösségi oldalán a 38 éves hátvéd, hozzátéve, hogy mindig is élete legnagyobb megtiszteltetésének tartotta az argentin mez viselését.

Otamendi több mint 15 évet töltött Európában, ahol a Porto, a Valencia, a Manchester City és a Benfica játékosa volt, közben egy rövid, 2014-es kitérő erejéig a brazil Atlético Mineirónál futballozott. A mostani szezonban a River Plate játékosa lesz, ahol már edzésbe is állt.