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Foci foci vb 2026

Négy világbajnokságot követően visszavonult a válogatottságtól Argentína ikonja

Nicolas Otamendi a spanyolok elleni döntőben.
Catherine Ivill - AMA/Getty Images
Nicolas Otamendi a spanyolok elleni döntőben.
24.hu
2026. 07. 24. 11:53
Nicolas Otamendi a spanyolok elleni döntőben.
Catherine Ivill - AMA/Getty Images
Nicolas Otamendi a spanyolok elleni döntőben.
Nicolas Otamendi bejelentette, hogy többet nem szerepel az argentin labdarúgó-válogatottban. Döntését négy nappal az után hozta meg, hogy a nemzeti csapat elveszítette a világbajnoki döntőt a spanyolokkal szemben, New Yorkban.

Otamendi 139-szer szerepelt az argentin válogatottban, első behívóját még a legendás Diego Maradonától kapta. Összesen négy világbajnokságon vett részt (2010, 2018, 2022, 2026), és kulcsszerepet játszott a négy évvel ezelőtti világbajnoki győzelemben, ezen felül a két Copa América-diadalban is (2021 és 2024).

Azzal a nyugodt érzéssel búcsúzom, hogy mindent beleadtam. Soha nem fogtam vissza magam, soha nem veszítettem el a hitem

– írta közösségi oldalán a 38 éves hátvéd, hozzátéve, hogy mindig is élete legnagyobb megtiszteltetésének tartotta az argentin mez viselését.

Otamendi több mint 15 évet töltött Európában, ahol a Porto, a Valencia, a Manchester City és a Benfica játékosa volt, közben egy rövid, 2014-es kitérő erejéig a brazil Atlético Mineirónál futballozott. A mostani szezonban a River Plate játékosa lesz, ahol már edzésbe is állt.

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