Visszatért Garamvölgyi László, az országos főkapitány főtanácsadója lesz

Interjút adott a Blikknek Garamvölgyi László, aki tíz évig nyomozó, majd 23 éven át rendőrségi szóvivő volt. 2026-ban most visszatért, miután felkérték, hogy legyen a rendőrség főkapitányi kommunikációs főtanácsadója, segítsen a kommunikációjuk megújításában.

Szerinte a rendőrségi kommunikáció alapja, ami nála adott volt, hogy olyanok dolgozzanak a sajtóosztályon, akik rendőri és újságírói múlttal is rendelkeznek.

Itt nem sztárokra van szükség, hanem márkára, érezhető, látható, olvasható, emberközeli közbiztonságra

– mondta, és – a modern korhoz igazítva – azt a stratégiát szeretné továbbvinni, amit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál töltött 13 éve alatt kialakítottak.

Működőképes, modern, naprakész, friss, ugyanakkor a rendőrségi kommunikáció legjobb időszakait, tradícióit visszaidéző kommunikációra van szükség, remélem, ebben jó tanácsokkal támogathatom Mecser Tamás dandártábornokot, országos főkapitányt, illetve magát a rendőrséget.

Hírzárlat és államtitkok

Kiemelte, hogy elutasítja a hírzárlat lehetőségét.

A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől – pláne a mai digitális, bekamerázott, mobiltelefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban – nem lehet eltitkolni a híreket. A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit, amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.

Elmondása szerint emiatt rengeteg konfliktusa volt a rendőri vezetéssel, majd felsorolt számos ügyet, ami az ő szóvivősége alatt történt: „Emlékezetes ügy volt a móri mészárlás 2002-ben, amikor 320 percet szerepeltem pár nap alatt a képernyőkön. Az volt egyébként a rendőrségi kommunikáció állatorvosi lova, a létező minden hibával, de egy szóvivő ott is csak azt mondhatta, amiről parancsba kapta, hogy beszélnie kell. Emlékezetes kommunikáció volt az 1995-ös halálkamion ügye, a 2006-os zavargások ügye, amikor egy huzamban majd két hónapon át napi kommunikáció volt, a 2007-es Zsanett-ügy, ami nagyon sokat rontott a rendőrség megítélésén.”

A lapnak azt mondta, noha hírzárlat sosem volt nála, információcsepegtetés sem.