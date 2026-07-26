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Foci

Agyrázkódást szenvedett a bíró, aki rendet akart tenni a kakaskodó focisták között

kakaskodás agyrázkódás játékvezető metz fortuna sittard
https://x.com/Foot_NL
admin Dajka Balázs
2026. 07. 26. 13:34
kakaskodás agyrázkódás játékvezető metz fortuna sittard
https://x.com/Foot_NL
A játékvezető húzta a rövidebbet, amikor megpróbálta kibékíteni a kakaskodó focistákat.

A francia másodosztályú Metz és a holland élvonalbeli Fortuna Sittard felkészülési meccsén azok után tört ki a csetepaté, hogy az egyik hazai focista métereken keresztül a mezénél fogva húzta vissza Lequincio Zeefuikot, a hollandok támadóját.

Zeefuik dühösen számonkérte ellenfelét, majd lökdösődés kezdődött, amibe egyre többen csatlakoztak be.

A mérkőzést vezető Mathilde Demoncay odarohant, hogy rendet tegyen, ám a tumultusban a földre került, és úgy vágódott hanyatt, hogy beütötte a fejét.

A partjelző ugrott be, és bevontak egy nézőt is

Mint kiderült, a spori enyhe agyrázkódást szenvedett, így nem tudta folytatni, és a 40. perctől az egyik asszisztens vette át a helyét, partjelzőnek pedig az egyik néző, egy amatőr játékvezető ugrott be.

A meccset 3-1-re nyerte a Metz, amely legközelebb már a Guingamp elleni bajnokin szerepel majd. A Fortuna Sittard szintén augusztus 8-án játssza idénybeli első tétmérkőzését, amikor a bajnoki címvédő PSV Eindhoven vendége lesz.

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