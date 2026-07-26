Ha nincs ott a védőháló, a szakadékba zuhant volna a bringás a Touron

Sepp Kuss mindent egy lapra tett fel a francia kerékpáros körverseny, a Tour de France utolsó előtti szakaszán: az amerikai támadott, hosszú ideig magabiztosan vezetett is Richard Carapaz előtt, ám a hajrában lejtmenetben kétszer is elesett.

A másodiknál csupán a kőkorlát fölé szerelt háló akadályozta meg a nagy zuhanástól.

Kuss még ezek után is beért harmadiknak a szakaszon, amit végül Carapaz nyert meg.

Már csak egy szakasz van hátra, vasárnap, az élen pedig utcahossznyi előnnyel vezet Tadej Pogacar. Amennyiben vasárnap célba ér, a szlovén világbajnok lesz a 113. Tour de France összetettjének győztese, ezzel csatlakozik az örökrangsor élén öt sikerrel álló francia Jacques Anquetil, belga Eddy Merckx, francia Bernard Hinault és a spanyol Miguel Induráin mellé – az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől.