Fordul a kocka?
Az ivószünet után Mexikó átvette az irányítást, de egy Romo-lövés volt az egyetlen, amit feljegyezhettünk.
Az ivószünet után Mexikó átvette az irányítást, de egy Romo-lövés volt az egyetlen, amit feljegyezhettünk.
15 fokban, szakadó esőben…
Raúl Jimenez csukafejesét Pickford bravúrral tolta ki a bal alsó sarok elől.
Az első negyedórában angol fölényt láthattunk, de helyzetig még nem jutottak a felek.
Egy perc sem telt el, máris villant az első sárga lap: Rice kapta, mert eltalálta Romo fejét.
Anglia indította útjára a labdát.
Heves vihar miatt egy órával elhalasztották a kezdést. Már a találkozó előtt szakadt az eső és a meccsnek otthont adó mexikóvárosi Azték Stadion környékén villámlás is volt, ezért döntöttek a szervezők a későbbi kezdésről. Mexikó fővárosában nem ez az első mérkőzés, amely vihar miatt később kezdődik: öt napja a mexikói csapat 16 közé jutásért rendezett párharca Ecuador ellen szintén egy órát csúszott.
Az összecsapás így 3 órakor kezdődik.
Mexikó: Rangel – J. Sánchez, C. Montés, J. Vásquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, R. Jiménez, Quinones
Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly – E. Anderson, Rice – Saka, Jude Bellingham, Gordon– Kane.
A két gárda eddig kilencszer találkozott egymással, hatszor az angolok, kétszer a mexikóiak nyertek (1959-ben és 1985-ben), és volt egy döntetlen is. Vb-n egyszer kerültek össze, 1966-ban az angolok 2-0-ra diadalmaskodtak a csoportban, később pedig aranyérmesek lettek. Legutóbb 2010-ben mérkőztek, és 3-1-re az európai együttes győzött barátságos összecsapáson.
Anglia a félelmetes arénában 1986 óta nem játszott, akkor Argentínától kapott ki a vb-negyeddöntőben többek között Diego Maradona elhíresült, kézzel ütött góljával. Mexikó az Azték Stadionban 89 tétmérkőzéséből csupán kétszer szenvedett vereséget.
Mexikó a dél-afrikaiakat 2-0-ra, a dél-koreaiakat 1-0-ra, a cseheket 3-0-ra győzte le a csoportban, majd a 32 között Ecuadort 2-0-val ejtette ki. Az angolok a horvátok elleni 4-2-vel kezdték a tornát, majd a Ghánával szembeni 0-0-t követően Panamát verték 2-0-ra. Az első kieséses körben a Kongói DK váratlanul nehéz akadálynak bizonyult, azonban Harry Kane a 75. és a 86. percben villant, eldöntve a továbbjutást.