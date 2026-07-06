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Vb-nyolcaddöntő: Mexikó–Anglia 0-1 (élő)

England fans cheer for their team under the rain ahead of the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
admin Pincési László
2026. 07. 06. 02:32FRISSÍTVE: 2026. 07. 06. 03:36
England fans cheer for their team under the rain ahead of the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
Mexikó eddig mind a négy találkozóját megnyerte, még gólt sem kapott, így várja az angolok elleni nyolcaddöntőt a labdarúgó-világbajnokságon. Kövesse élőben!
Júl. 6. Július 6. 03:00
MEXIKÓVÁROS Estadio Banorte (Coloso de Santa Ursula)
MEX Mexikó
0:0
ENG Anglia
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
Declan Rice
Rice
 
4-3-3
4-2-3-1
Jose Raul Rangel Aguilar R. Rangel 1
Jorge Eduardo Sanchez Ramos J. Sánchez 2
Cesar Jasib Montes Castro C. Montes 3
Johan Felipe Vasquez Ibarra J. Vásquez 5
Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos J. Gallardo 23
Gilberto Mora G. Mora 19
Erik Antonio Lira Mendez E. Lira 6
Luis Francisco Romo Barron L. Romo 7
Roberto Carlos Alvarado Hernandez R. Alvarado 25
Raul Alonso Jimenez Rodriguez Raúl 9
Julian Andres Quinones Quinones J. Quiñones 16
Jordan Pickford Pickford 1
Jarell Quansah Quansah 26
Ezri Konsa Ngoyo Konsa 2
Marc Guehi Guehi 6
Nico O'Reilly O'Reilly 3
Elliot Anderson Anderson 8
Declan Rice Rice 4
Bukayo Saka Saka 7
Jude Bellingham Bellingham 10
Anthony Gordon Gordon 18
Harry Edward Kane Kane 9
32'

Fordul a kocka?

Az ivószünet után Mexikó átvette az irányítást, de egy Romo-lövés volt az egyetlen, amit feljegyezhettünk.

16'

Csak mondani kellett!

Raúl Jimenez csukafejesét Pickford bravúrral tolta ki a bal alsó sarok elől.

15'

Angol fölény

Az első negyedórában angol fölényt láthattunk, de helyzetig még nem jutottak a felek.

1'

Ez gyors volt

Egy perc sem telt el, máris villant az első sárga lap: Rice kapta, mert eltalálta Romo fejét.

02:30

Vihar miatti halasztás

Heves vihar miatt egy órával elhalasztották a kezdést. Már a találkozó előtt szakadt az eső és a meccsnek otthont adó mexikóvárosi Azték Stadion környékén villámlás is volt, ezért döntöttek a szervezők a későbbi kezdésről. Mexikó fővárosában nem ez az első mérkőzés, amely vihar miatt később kezdődik: öt napja a mexikói csapat 16 közé jutásért rendezett párharca Ecuador ellen szintén egy órát csúszott.

Az összecsapás így 3 órakor kezdődik.

02:29

Mexikó–Anglia: így kezdenek

Mexikó: Rangel – J. Sánchez, C. Montés, J. Vásquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, R. Jiménez, Quinones
Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly – E. Anderson, Rice – Saka, Jude Bellingham, Gordon– Kane.

02:29

Egymás ellen

A két gárda eddig kilencszer találkozott egymással, hatszor az angolok, kétszer a mexikóiak nyertek (1959-ben és 1985-ben), és volt egy döntetlen is. Vb-n egyszer kerültek össze, 1966-ban az angolok 2-0-ra diadalmaskodtak a csoportban, később pedig aranyérmesek lettek. Legutóbb 2010-ben mérkőztek, és 3-1-re az európai együttes győzött barátságos összecsapáson.

02:29

Isten keze

Anglia a félelmetes arénában 1986 óta nem játszott, akkor Argentínától kapott ki a vb-negyeddöntőben többek között Diego Maradona elhíresült, kézzel ütött góljával. Mexikó az Azték Stadionban 89 tétmérkőzéséből csupán kétszer szenvedett vereséget.

02:28

Ez történt eddig

Mexikó a dél-afrikaiakat 2-0-ra, a dél-koreaiakat 1-0-ra, a cseheket 3-0-ra győzte le a csoportban, majd a 32 között Ecuadort 2-0-val ejtette ki. Az angolok a horvátok elleni 4-2-vel kezdték a tornát, majd a Ghánával szembeni 0-0-t követően Panamát verték 2-0-ra. Az első kieséses körben a Kongói DK váratlanul nehéz akadálynak bizonyult, azonban Harry Kane a 75. és a 86. percben villant, eldöntve a továbbjutást.

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Kele János: Mexikóban dől el, hogy Anglia vb-esélyes vagy csak egy szenvedő sztárcsapat

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