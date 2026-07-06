Heves vihar miatt egy órával elhalasztották a kezdést. Már a találkozó előtt szakadt az eső és a meccsnek otthont adó mexikóvárosi Azték Stadion környékén villámlás is volt, ezért döntöttek a szervezők a későbbi kezdésről. Mexikó fővárosában nem ez az első mérkőzés, amely vihar miatt később kezdődik: öt napja a mexikói csapat 16 közé jutásért rendezett párharca Ecuador ellen szintén egy órát csúszott.

Az összecsapás így 3 órakor kezdődik.