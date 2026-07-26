Pocsék kezdés után majdnem csodát tett Battai Sugár a vb-elődöntőben

A világranglista negyedik helyezettje, aki kiemeltként csak vasárnap a főtáblán kezdte meg a versenyét, könnyedén nyert a kazah Anasztasszija Gulik és az olasz Mariella Viale ellen, majd szorosabb asszóban győzte le az amerikai Maya Chamberlaint és az orosz Alina Mihajlovát.
A pocsék rajt után hiába hajrázott
A fináléért a német Larissa Eiflerrel kellett megküzdenie, akivel szemben nem volt jó a korábbi mérlege. Az elődöntő magyar szempontból rosszul indult, Battai bizonytalanul indította akcióit, nem volt meg a megfelelő előkészítés, nem igazán érezte, milyen ritmusban és milyen hosszan kell támadnia. Így, bár az első tust ő adta, rövid idő alatt 1-8 lett az állás, olvasható az MTI tudósításában.
Az egyperces pihenőt követően a debreceniek 23 éves kardozója alapvetően változtatott a vívásán, határozottabbá vált, agresszívebben támadott, és 10-11-nél, majd 11-12-nél egészen közel került ellenfeléhez. Eifler azonban összeszedte magát, és az utolsó három találatot ő adta.
A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, vb-n először végzett egyéniben dobogós helyen.
Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. Női kardban ezt megelőzően Márton Anna volt világbajnokságon harmadik, mégpedig 2015-ben.
A férfi párbajtőrözőknél a legjobb 16-ban még három magyar volt, a negyeddöntőbe viszont már egyikük sem tudott bejutni. A legjobb helyezést Siklósi Gergely érte el, aki kilencedikként zárt.
Eredmények, női kard:
a 64 között:
Battai Sugár – Anasztasszija Gulik (kazah) 15-7
Katona Renáta – Ozaki Szeri (japán) 15-11
Szűcs Luca – Celia Perez Cuenca (spanyol) 15-10
Olga Hramova (bolgár) – Spiesz Anna 15-14
a 32 között:
Battai – Mariella Viale (olasz) 15-7
Toscane Tori (francia) – Katona 15-12
Michela Battiston (olasz) – Szűcs 15-12
a 16 között:
Battai – Maya Chamberlain (amerikai) 15-13
negyeddöntő:
Battai – Alina Mihajlova (orosz) 15-11
Larissa Eifler (német) – Csoj Szebin (dél-koreai) 15-10
Tori – Sarah Noutcha (francia) 15-12
Sara Balzer (francia) – Zajnab Dajibekova (üzbég) 15-8
elődöntő:
Eifler – Battai 15-11
Balzer-Tori 15-14
döntő:
Eifler-Balzer 15-10
A végeredmény , női kard:
1. Larissa Eifler
2. Sara Balzer
3. Battai Sugár és Toscane Tori
…24. Szűcs Luca
…31. Katona Renáta
…41. Spiesz Anna
férfi párbajtőr:
a 64 között:
Andrásfi Tibor – Filipe Frazao (portugál) 15-8
Siklósi Gergely – Ho Vaj Hang (hongkongi) 15-5
Koch Máté – Aymerick Gally (francia) 15-5
Ng Ho Tin (hongkongi) – Nagy Dávid 15-12
a 32 között:
Andrásfi – Neisser Loyola (belga) 15-13
Siklósi – Kvon Omin (dél-koreai) 15-13
Koch – Martin Rubes (cseh) 13-8
a 16 között:
Mohamed el-Szajed (egyiptomi) – Andrásfi 15-13
Lucas Malcotti (svájci) – Siklósi 15-11
Kano Koki (japán) – Koch 15-12
negyeddöntő:
Jamada Maszaru (japán) – el-Szajed 11-10
Davide Di Veroli (olasz) – Macumoto Rju (japán) 14-13-
Malcotti – Dmitrij Svelidze (orosz) 12-11
Halifah Alomairi (szaúd-arábiai) – Kano 15-12
elődöntő:
Di Veroli – Jamada 15-13
Malcotti – Alomairi 13-12
döntő:
Malcotti – Di Veroli 12-11
A végeredmény, férfi párbajtőr:
1. Lucas Malcotti
2. Davide Di Veroli
3. Jamada Maszaru és Halifah Alomairi
…9. Siklósi Gergely
…12. Koch Máté
13. Andrásfi Tibor
…36. Nagy Dávid