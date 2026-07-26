Pocsék kezdés után majdnem csodát tett Battai Sugár a vb-elődöntőben

A világranglista negyedik helyezettje, aki kiemeltként csak vasárnap a főtáblán kezdte meg a versenyét, könnyedén nyert a kazah Anasztasszija Gulik és az olasz Mariella Viale ellen, majd szorosabb asszóban győzte le az amerikai Maya Chamberlaint és az orosz Alina Mihajlovát.

A pocsék rajt után hiába hajrázott

A fináléért a német Larissa Eiflerrel kellett megküzdenie, akivel szemben nem volt jó a korábbi mérlege. Az elődöntő magyar szempontból rosszul indult, Battai bizonytalanul indította akcióit, nem volt meg a megfelelő előkészítés, nem igazán érezte, milyen ritmusban és milyen hosszan kell támadnia. Így, bár az első tust ő adta, rövid idő alatt 1-8 lett az állás, olvasható az MTI tudósításában.

Az egyperces pihenőt követően a debreceniek 23 éves kardozója alapvetően változtatott a vívásán, határozottabbá vált, agresszívebben támadott, és 10-11-nél, majd 11-12-nél egészen közel került ellenfeléhez. Eifler azonban összeszedte magát, és az utolsó három találatot ő adta.

A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, vb-n először végzett egyéniben dobogós helyen.

Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. Női kardban ezt megelőzően Márton Anna volt világbajnokságon harmadik, mégpedig 2015-ben.

A férfi párbajtőrözőknél a legjobb 16-ban még három magyar volt, a negyeddöntőbe viszont már egyikük sem tudott bejutni. A legjobb helyezést Siklósi Gergely érte el, aki kilencedikként zárt.