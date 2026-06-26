Két ütős párosítás is összejött a foci-vb egyenes kieséses szakaszában – ez történt a vb-n

Ez történt a pályán:

A D csoportban Paraguay és Ausztrália finoman szólva sem szórakoztató meccsen hozta a 0-0-t, amivel várhatóan mindkét csapat továbbmegy, a már kiesett törökök pedig a 90+8. percben szerzett góllal fricskázták meg a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton által a helyszínen buzdított amerikai csapatot.

Az E csoportban Ecuador egy korai és erősen vitatott – de megadott – német gól ellenére fordított, és ezzel 2006 után ismét bejutott az egyenes kieséses szakaszba, míg Elefántcsontpart hozta a kötelezőt a szimpatikusan küzdő Curacao ellen.

Az F csoportban a japán és a svéd csapat kéz a kézben masírozott tovább a gyönyörű gólokkal összehozott 1-1 után, míg a hollandok 3-1-re verték Tunéziát.

Ez történt a pályán kívül:

Julian Nagelsmann megvédte a csapatát, de a német játékosok kellően önkritikusak voltak.

A Manchester City harmadjára már olyan összeget ajánlott Elliot Andersonért, amire a Nottingham sem mondhatot nemet.

A vb-kudarc után lemondta a válogatottságot a csehek gólvágója.

Carlo Ancelotti tőle szokatlanul pokróc módon jelezte a bírónak, hogy nem volt elégedett azzal, hogy elvette Vinícius második gólját.

A szomorú dél-koreai focista zabos lett, amikor a dél-afrikaiak harsányan ünnepeltek.

A svédek edzését pedig az zavarta meg, hogy a lelátó egy része leszakadt a stadionban.