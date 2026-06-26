Nézőkínzó meccsen született meg a mindkét csapatot boldoggá tevő 0-0 a focivébén

Paraguay és Ausztrália ugyanabban a helyzetben volt az egymás elleni meccs előtt, mint az F csoportban Japán és Svédország, pontosan tudták, hogy egy döntetlennel minden bizonnyal mindketten továbbjutnak az egyenes kieséses szakaszba.
Ennek megfelelően egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, nagy ziccerek nem igazán adódtak a meccsen, ha valamelyik válogatott el is jutott a 16-os környékére, csupán vérszegény próbálkozásokkal bővítették a statisztikát.
Az ausztrálok ötször, a paraguayiak kétszer találták el a kaput, de mindent elmond a meccsről, hogy az auszik 0,58-as, a dél-amerikaiak 0,25-ös xG-t hoztak össze.
Jobb gólkülönbsége miatt Ausztrália végzett az automatikus továbbjutást érő második helyen a csoportban, de a szintén 4 pontos Paraguay is reménykedhet, hogy ott lesz a legjobb 32 között.
A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.
A törököké volt a slusszpoén
Az Egyesült Államok már az utolsó forduló előtt bebiztosította az első helyét, ennek ellenére jól kezdte a Törökország elleni meccset, és úgy szerzett vezetést Trusty révén a 3. percben, hogy a védőnek már előtte is volt egy helyzete.
A törökök már csak a becsületükért játszottak, de így is fordítottak, Yilmaz előbb Gülernek adott gólpasszt, majd maga fejezett be egy nagyon szépen kipasszolt akciót.
A török csapat a 63. és a 64. kísérletéből jegyezte első és második gólját az idei vébén.
A fordulás után Berhalter pazar lövésével újra döntetlen volt az állás, ám a slusszpoén a törököké volt, Ayhan a 90+8. percben kotorta be a győztes gólt, elszomorítva ezzel a lelátón helyet foglaló sztárokat.
Az összefoglaló itt tekinthető meg.
Türkiye – ABD maçını tribünden takip eden ünlü isimler:
— Brad Pitt
— Edward Norton
— Colin Farrell
— Ashton Kutcher
— Leonardo DiCaprio
— Scottie Pippen pic.twitter.com/W8NHkhGIZ2
— BPT (@bpthaber) June 26, 2026
Az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik majd a nyolcaddöntőbe jutásért.
Foci-vb, D csoport, 3. (utolsó) forduló:
Paraguay – Ausztrália 0-0
San Francisco, Levi’s Stadion, 68 827 néző
v.: Turpin (francia)
Paraguay: Gill – Cáceres, Velázquez, G. Gómez, Alderete (Canale, 84.), Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 92.), Cubas, Galarza (Alonso, 92.), Enciso – Ávalos (Arce, 67.).
Ausztrália: Beach – Circati, Souttar, Herrington – Behich, O’Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Metcalfe, Volpato (Hrustic, 58.) – Irankunda (Yengi, 84.).
sárga lap: D. Gómez (77.), illetve Irvine (46.)
Törökország – Egyesült Államok 3-2 (2-1)
Los Angeles, SoFi Stadion, 70 492 néző
v.: Gorbal (algériai)
Törökország: Cakir – Celik (Söyüncü, 84.), Kabak, Bardakci – Aydin (Müldür, 92.), Özcan, Kökcü (Ayhan, 88.), Elmali – Güler, Yildiz (Uzun, 84.) – Yilmaz (Kahveci, 92.).
Egyesült Államok: Turner – Scally (Freeman, 77.), Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie (Tillman, 86.) – Aaronson (Zendejas, 77.), Reyna (Dest, 77.), Weah (Pulisic, 58.) – Pepi.
gól: Güler (10.), Yilmaz (31.), Ayhan (98.), illetve Trusty (3.), Berhalter (49.)
sárga lap: Berhalter (19.)
A D csoport végeredménye:
1. Egyesült Államok 3 2 – 1 8-4 6 pont – továbbjutott
2. Ausztrália 3 1 1 1 2-2 4 – továbbjutott
3. Paraguay 3 1 1 1 2-4 4
4. Törökország 3 1 – 2 3-5 3 – kiesett