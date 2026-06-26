Nézőkínzó meccsen született meg a mindkét csapatot boldoggá tevő 0-0 a focivébén

Paraguay és Ausztrália ugyanabban a helyzetben volt az egymás elleni meccs előtt, mint az F csoportban Japán és Svédország, pontosan tudták, hogy egy döntetlennel minden bizonnyal mindketten továbbjutnak az egyenes kieséses szakaszba.

Ennek megfelelően egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, nagy ziccerek nem igazán adódtak a meccsen, ha valamelyik válogatott el is jutott a 16-os környékére, csupán vérszegény próbálkozásokkal bővítették a statisztikát.

Az ausztrálok ötször, a paraguayiak kétszer találták el a kaput, de mindent elmond a meccsről, hogy az auszik 0,58-as, a dél-amerikaiak 0,25-ös xG-t hoztak össze.

Jobb gólkülönbsége miatt Ausztrália végzett az automatikus továbbjutást érő második helyen a csoportban, de a szintén 4 pontos Paraguay is reménykedhet, hogy ott lesz a legjobb 32 között.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.

A törököké volt a slusszpoén

Az Egyesült Államok már az utolsó forduló előtt bebiztosította az első helyét, ennek ellenére jól kezdte a Törökország elleni meccset, és úgy szerzett vezetést Trusty révén a 3. percben, hogy a védőnek már előtte is volt egy helyzete.

A törökök már csak a becsületükért játszottak, de így is fordítottak, Yilmaz előbb Gülernek adott gólpasszt, majd maga fejezett be egy nagyon szépen kipasszolt akciót.

A török csapat a 63. és a 64. kísérletéből jegyezte első és második gólját az idei vébén.

A fordulás után Berhalter pazar lövésével újra döntetlen volt az állás, ám a slusszpoén a törököké volt, Ayhan a 90+8. percben kotorta be a győztes gólt, elszomorítva ezzel a lelátón helyet foglaló sztárokat.

Az összefoglaló itt tekinthető meg.

Türkiye – ABD maçını tribünden takip eden ünlü isimler: — Brad Pitt

— Edward Norton

— Colin Farrell

— Ashton Kutcher

— Leonardo DiCaprio

— Scottie Pippen pic.twitter.com/W8NHkhGIZ2 — BPT (@bpthaber) June 26, 2026

Az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik majd a nyolcaddöntőbe jutásért.