A katasztrofális vb-szereplés után lemondta a válogatottságot a Leverkusen csatára

A 30 éves csatár a közösségi oldalain, valamint a szövetségen keresztül közölte, hogy többször nem húzza magára Csehország mezét.
„Ez az út tele volt érzelmekkel, örömmel, csalódásokkal, győzelmekkel és nehéz pillanatokkal. Mindig igyekeztem a legjobb formámat hozni a válogatottban, és a lehető legjobban képviselni hazámat.
A cseh labdarúgás sokkal többre képes, mint amit az elmúlt években mutatott. Szembesülnünk kell a valósággal, és meg kell változtatnunk azokat a dolgokat, amelyek hosszú távon nem működtek. Nem haragból vagy csalódásból mondom ezt. Azért mondom, mert fontos számomra a cseh labdarúgás
– írta bejegyzésében Schick.
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A Leverkusen csatára összesen 56 mérkőzésen szerepelt a válogatottban, ezeken 26 találatig jutott, a legemlékezetesebbet minden bizonnyal Skóciának: az Európa-bajnokságon félpályáról talált be 2021-ben.
A csehek tükörsimán estek ki a világbajnokságról, Dél-Koreától 2-1-re, Mexikótól 3-0-ra kaptak ki, egyetlen pontjukat Dél-Afrika ellen szerezték, akkor 1-1-re végeztek. Ettől függetlenül meglepő Schick korai visszavonulása.
Děkujeme, Patriku! ❤️
Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.
Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6
— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026