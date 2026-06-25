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A katasztrofális vb-szereplés után lemondta a válogatottságot a Leverkusen csatára

A rendkvül csalódott Patrik Schick.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images
A rendkvül csalódott Patrik Schick.
24.hu
2026. 06. 25. 22:01
A rendkvül csalódott Patrik Schick.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images
A rendkvül csalódott Patrik Schick.
A Cseh Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy meglepetésre visszavonul a válogatottságtól Patrik Schick, a Bayer Leverkusen játékosa.

A 30 éves csatár a közösségi oldalain, valamint a szövetségen keresztül közölte, hogy többször nem húzza magára Csehország mezét.

„Ez az út tele volt érzelmekkel, örömmel, csalódásokkal, győzelmekkel és nehéz pillanatokkal. Mindig igyekeztem a legjobb formámat hozni a válogatottban, és a lehető legjobban képviselni hazámat.

A cseh labdarúgás sokkal többre képes, mint amit az elmúlt években mutatott. Szembesülnünk kell a valósággal, és meg kell változtatnunk azokat a dolgokat, amelyek hosszú távon nem működtek. Nem haragból vagy csalódásból mondom ezt. Azért mondom, mert fontos számomra a cseh labdarúgás

– írta bejegyzésében Schick.

 

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Patrik Schick (@p_schicky) által megosztott bejegyzés

A Leverkusen csatára összesen 56 mérkőzésen szerepelt a válogatottban, ezeken 26 találatig jutott, a legemlékezetesebbet minden bizonnyal Skóciának: az Európa-bajnokságon félpályáról talált be 2021-ben.

A csehek tükörsimán estek ki a világbajnokságról, Dél-Koreától 2-1-re, Mexikótól 3-0-ra kaptak ki, egyetlen pontjukat Dél-Afrika ellen szerezték, akkor 1-1-re végeztek. Ettől függetlenül meglepő Schick korai visszavonulása.

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