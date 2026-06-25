dallasfoci vb 2026labdarúgássport
Foci foci vb 2026

„A játékosok szeme kikerekedett” – félig összedőlt a stadion, miközben a svédek edzettek

Összedőlt egy lelátói rész a dallasi stadionban.
Paul ELLIS / AFP
Összedőlt egy lelátói rész a dallasi stadionban.
admin Futó Csaba
2026. 06. 25. 13:29
Összedőlt egy lelátói rész a dallasi stadionban.
Paul ELLIS / AFP
Összedőlt egy lelátói rész a dallasi stadionban.

Az FC Dallas stadionjának egy része összedőlt szerdán, miközben a pályán edzett a svéd labdarúgó-válogatott.

Kicsit kikerekedett a szemük, és azt kérdezgették, mi történt?

– mondta el az Aftonbladetnek Stefan Petterson csapatmenedzser.

A dallasi stadionban felújítási munkálatokat végeznek, szerdán pedig összeomlott a hosszanti lelátó egy bontásra ítélt része. „Eredetileg a másik irányba kellett volna dőlnie” – mondta az egyik munkás a svéd lap cikke szerint.

A svédek edzése a dallasi stadionban, a háttérben a leomlott rész.
Paul ELLIS / AFP A svédek edzése a dallasi stadionban, a háttérben a leomlott lelátói rész.

Szerencsére nem sérült meg senki, és Petterson elárulta, nem voltak veszélyben sem a játékosok, folytathatták az edzést ugyanúgy, mintha mi sem történt volna.

A svédek fontos meccsre készülnek, magyar idő szerint pénteken hajnalban Japánnal a biztos továbbjutás kiharcolásának reményében lépnek pályára. A svédek egyelőre a csoport harmadik helyén állnak, egy pontszerzéssel alighanem be is jutnának a 32 közé.

Kapcsolódó
Örülhet a FIFA: ez már abszolút futballszínház
Tündökölnek a sztárok, potyognak a gólok, messziről nézve totális siker a 48 csapatos futball-vb. De mi az igazság, ha a dolgok mélyére nézünk? Ziccer a világbajnokság utolsó csoportkörének első napjáról.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Amerikának show kellett, és megkapta: így még sose kezdtek be a gólvágó szupersztárok

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt letartóztatásáról a megbilincselt és vezetőszáron vitt Bús Balázs
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik