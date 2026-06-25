„A játékosok szeme kikerekedett” – félig összedőlt a stadion, miközben a svédek edzettek

Az FC Dallas stadionjának egy része összedőlt szerdán, miközben a pályán edzett a svéd labdarúgó-válogatott.

Kicsit kikerekedett a szemük, és azt kérdezgették, mi történt?

– mondta el az Aftonbladetnek Stefan Petterson csapatmenedzser.

A dallasi stadionban felújítási munkálatokat végeznek, szerdán pedig összeomlott a hosszanti lelátó egy bontásra ítélt része. „Eredetileg a másik irányba kellett volna dőlnie” – mondta az egyik munkás a svéd lap cikke szerint.

Szerencsére nem sérült meg senki, és Petterson elárulta, nem voltak veszélyben sem a játékosok, folytathatták az edzést ugyanúgy, mintha mi sem történt volna.

A svédek fontos meccsre készülnek, magyar idő szerint pénteken hajnalban Japánnal a biztos továbbjutás kiharcolásának reményében lépnek pályára. A svédek egyelőre a csoport harmadik helyén állnak, egy pontszerzéssel alighanem be is jutnának a 32 közé.