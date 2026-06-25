Ecuador fordított a vitatott német gól után, és ezzel továbbjutott

Az első két meccsét megnyerő német válogatott páholyból, biztos csoportelsőként várhatta az utolsó kört, ennek ellenére Julian Nagelsmann nem forgatta fel a kezdőt, mindössze két sérült játékosa (Brown, Schlotterbeck) helyett pakolt be egészséges váltótársakat (Raum, Rüdiger).
Bár Ecuador játszott győzelmi kényszerben, mégis a német csapat szerzett vezetést, igaz, nem csodálkoztunk volna, ha Sané találatát elveszik, Pavlovic ugyanis a támadásépítés során nagyon magasra emelte a lábát, és még el is találta Vite fejét. Itt írtunk arról, hogy miért vehették volna el a németek gólját.
Szórják a gólokat a Sunderland-focisták
Ecuador mindenesetre nem zuhant össze, és 9 perccel később egyenlített, Angulo a 16-oson kívülről talált Neuer kapujába. A 23 éves középpályás a negyedik Sunderland-játékos, aki ezen a tornán betalált, ennél több gólszerzője (6) csak a PSG-nek van.
A lendületes első tíz perc után nagyon visszavettek a csapatok, majd a második felvonás ismét egy parázs jelenettel indult:
Tori Penso tizenegyest ítélt a németeknek, de ezt végül a videózás után visszavonta, mert Sané az akció korábbi fázisában szabálytalanul szerelte Vitét.
Ecuador próbált offenzívabb focira váltani, Valencia a 16-oson kívülről tesztelte Neuert, majd Tah ügyetlenkedése után Plata járt közel a gólhoz. Sané visszavehette volna a vezetést a németeknek, de ziccerben nagyon gyengén lőtt, a 78. percben pedig jött a mindent eldöntő gól, egy szöglet után Kevin Rodríguez csúsztatta meg a labdát, Plata pedig Neuert megelőzve cipőorral a bal felsőbe pöckölt.
A németek nem túl nagy meggyőződéssel mentek előre, így aztán nem is került veszélybe az ecuadori továbbjutás, a dél-amerikai csapat 2006 után másodszor élte túl a csoportkört.
A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.
Pépé-dupla után történelmi elefántcsontparti továbbjutás
Elefántcsontpartnak viszont először jött össze a továbbjutás, miután 2-0-ra verte Curacót. Yan Diomandé előkészítése után a korábbi Arsenal-támadó, a jelenleg a Villarrealban légióskodó Pépé már a 7. percben megszerezte a vezetést az afrikai csapat számára.
Curacao próbálkozott, de ziccerig nem jutott, a második félidőben pedig Sangaré remek passza után Pépé látványos befejezéssel szerezte meg csapata és önmaga második gólját, így az Elefántok második helyen mentek tovább.
A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.
Foci-vb, E csoport, 3. forduló:
Ecuador – Németország 2-1 (1-1)
New York, MetLife Stadion, 80 663 néző
v.: Penso (amerikai)
Ecuador: Galindez – Franco (Preciado, 64.), Ordonez, Pacho, Hincapie (Estupinan, 71.) – Yeboah (F. Torres, 85.), M. Caicedo, Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) – Plata, Valencia (K. Rodríguez, 64.).
Németország: Neuer – Kimmich (Thiaw, 60.), Tah, Rüdiger, Raum – Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, 46.) – Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) – Havertz (Undav, 60.).
gól: Angulo (9.), Plata (78.), illetve Sané (2.)
sárga lap: Hincapie (43.), Franco (50.), Plata (89.), illetve Pavlovic (44.)
Curacao – Elefántcsontpart 0-2 (0-1)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző
v.: Nyberg (svéd)
Elefántcsontpart: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri – Kessié (Seri, 77.), Sangaré – Diallo (Oulai, 46.), Pépé (Wahi, 67.), Y. Diomandé (B. Touré, 67.) – Bonny (O. Diakité, 67.).
Curacao: Room – Brenet (Sambo, 90.), Gaari (Kastaneer, 77.), Obispo, Floranus, Fonville (Noslin, 77.) – Chong, Comenencia (Antonisse, 61.), L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia (Kuwas, 90.).
gól: Pépé (7., 64.)
sárga lap: Pépé (35.), illetve J. Bacuna (75.), Kastaneer (83.)
Az E csoport végeredménye:
1. Németország 3 2 – 1 10-4 6 pont – továbbjutott
2. Elefántcsontpart 3 2 – 1 4-2 6 – továbbjutott
3. Ecuador 3 1 1 1 2-2 4 – továbbjutott
4. Curacao 3 – 1 2 1-9 1 – kiesett