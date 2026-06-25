Ecuador fordított a vitatott német gól után, és ezzel továbbjutott

Az első két meccsét megnyerő német válogatott páholyból, biztos csoportelsőként várhatta az utolsó kört, ennek ellenére Julian Nagelsmann nem forgatta fel a kezdőt, mindössze két sérült játékosa (Brown, Schlotterbeck) helyett pakolt be egészséges váltótársakat (Raum, Rüdiger).

Bár Ecuador játszott győzelmi kényszerben, mégis a német csapat szerzett vezetést, igaz, nem csodálkoztunk volna, ha Sané találatát elveszik, Pavlovic ugyanis a támadásépítés során nagyon magasra emelte a lábát, és még el is találta Vite fejét. Itt írtunk arról, hogy miért vehették volna el a németek gólját.

Szórják a gólokat a Sunderland-focisták

Ecuador mindenesetre nem zuhant össze, és 9 perccel később egyenlített, Angulo a 16-oson kívülről talált Neuer kapujába. A 23 éves középpályás a negyedik Sunderland-játékos, aki ezen a tornán betalált, ennél több gólszerzője (6) csak a PSG-nek van.

A lendületes első tíz perc után nagyon visszavettek a csapatok, majd a második felvonás ismét egy parázs jelenettel indult:

Tori Penso tizenegyest ítélt a németeknek, de ezt végül a videózás után visszavonta, mert Sané az akció korábbi fázisában szabálytalanul szerelte Vitét.

Ecuador próbált offenzívabb focira váltani, Valencia a 16-oson kívülről tesztelte Neuert, majd Tah ügyetlenkedése után Plata járt közel a gólhoz. Sané visszavehette volna a vezetést a németeknek, de ziccerben nagyon gyengén lőtt, a 78. percben pedig jött a mindent eldöntő gól, egy szöglet után Kevin Rodríguez csúsztatta meg a labdát, Plata pedig Neuert megelőzve cipőorral a bal felsőbe pöckölt.

A németek nem túl nagy meggyőződéssel mentek előre, így aztán nem is került veszélybe az ecuadori továbbjutás, a dél-amerikai csapat 2006 után másodszor élte túl a csoportkört.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.

Pépé-dupla után történelmi elefántcsontparti továbbjutás

Elefántcsontpartnak viszont először jött össze a továbbjutás, miután 2-0-ra verte Curacót. Yan Diomandé előkészítése után a korábbi Arsenal-támadó, a jelenleg a Villarrealban légióskodó Pépé már a 7. percben megszerezte a vezetést az afrikai csapat számára.

Curacao próbálkozott, de ziccerig nem jutott, a második félidőben pedig Sangaré remek passza után Pépé látványos befejezéssel szerezte meg csapata és önmaga második gólját, így az Elefántok második helyen mentek tovább.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.