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Ecuador fordított a vitatott német gól után, és ezzel továbbjutott

foci vb 2026 ecuador németország élő közvetítés
Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 25. 21:46FRISSÍTVE: 2026. 06. 26. 02:46
foci vb 2026 ecuador németország élő közvetítés
Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az első két meccsén gólképtelen Ecuador 2-1-re fordított Németország ellen, és bár csoportharmadik lett, 4 pontjával biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ahogyan ott lesz a csoportelső németek mellett Elefántcsontpart is, amely hozta a kötelezőt Curacao ellen.

Az első két meccsét megnyerő német válogatott páholyból, biztos csoportelsőként várhatta az utolsó kört, ennek ellenére Julian Nagelsmann nem forgatta fel a kezdőt, mindössze két sérült játékosa (Brown, Schlotterbeck) helyett pakolt be egészséges váltótársakat (Raum, Rüdiger).

Bár Ecuador játszott győzelmi kényszerben, mégis a német csapat szerzett vezetést, igaz, nem csodálkoztunk volna, ha Sané találatát elveszik, Pavlovic ugyanis a támadásépítés során nagyon magasra emelte a lábát, és még el is találta Vite fejét. Itt írtunk arról, hogy miért vehették volna el a németek gólját.

Szórják a gólokat a Sunderland-focisták

Ecuador mindenesetre nem zuhant össze, és 9 perccel később egyenlített, Angulo a 16-oson kívülről talált Neuer kapujába. A 23 éves középpályás a negyedik Sunderland-játékos, aki ezen a tornán betalált, ennél több gólszerzője (6) csak a PSG-nek van.

A lendületes első tíz perc után nagyon visszavettek a csapatok, majd a második felvonás ismét egy parázs jelenettel indult:

Tori Penso tizenegyest ítélt a németeknek, de ezt végül a videózás után visszavonta, mert Sané az akció korábbi fázisában szabálytalanul szerelte Vitét.

Ecuador próbált offenzívabb focira váltani, Valencia a 16-oson kívülről tesztelte Neuert, majd Tah ügyetlenkedése után Plata járt közel a gólhoz. Sané visszavehette volna a vezetést a németeknek, de ziccerben nagyon gyengén lőtt, a 78. percben pedig jött a mindent eldöntő gól, egy szöglet után Kevin Rodríguez csúsztatta meg a labdát, Plata pedig Neuert megelőzve cipőorral a bal felsőbe pöckölt.

A németek nem túl nagy meggyőződéssel mentek előre, így aztán nem is került veszélybe az ecuadori továbbjutás, a dél-amerikai csapat 2006 után másodszor élte túl a csoportkört.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.

Pépé-dupla után történelmi elefántcsontparti továbbjutás

Elefántcsontpartnak viszont először jött össze a továbbjutás, miután 2-0-ra verte Curacót. Yan Diomandé előkészítése után a korábbi Arsenal-támadó, a jelenleg a Villarrealban légióskodó Pépé már a 7. percben megszerezte a vezetést az afrikai csapat számára.

Curacao próbálkozott, de ziccerig nem jutott, a második félidőben pedig Sangaré remek passza után Pépé látványos befejezéssel szerezte meg csapata és önmaga második gólját, így az Elefántok második helyen mentek tovább.

A meccs összefoglalóját itt lehet megnézni.

Foci-vb, E csoport, 3. forduló:

Ecuador – Németország 2-1 (1-1)
New York, MetLife Stadion, 80 663 néző
v.: Penso (amerikai)
Ecuador: Galindez – Franco (Preciado, 64.), Ordonez, Pacho, Hincapie (Estupinan, 71.) – Yeboah (F. Torres, 85.), M. Caicedo, Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) – Plata, Valencia (K. Rodríguez, 64.).
Németország: Neuer – Kimmich (Thiaw, 60.), Tah, Rüdiger, Raum – Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, 46.) – Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) – Havertz (Undav, 60.).
gól: Angulo (9.), Plata (78.), illetve Sané (2.)
sárga lap: Hincapie (43.), Franco (50.), Plata (89.), illetve Pavlovic (44.)

 

 

Curacao – Elefántcsontpart 0-2 (0-1)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző
v.: Nyberg (svéd)
Elefántcsontpart: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri – Kessié (Seri, 77.), Sangaré – Diallo (Oulai, 46.), Pépé (Wahi, 67.), Y. Diomandé (B. Touré, 67.) – Bonny (O. Diakité, 67.).
Curacao: Room – Brenet (Sambo, 90.), Gaari (Kastaneer, 77.), Obispo, Floranus, Fonville (Noslin, 77.) – Chong, Comenencia (Antonisse, 61.), L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia (Kuwas, 90.).
gól: Pépé (7., 64.)
sárga lap: Pépé (35.), illetve J. Bacuna (75.), Kastaneer (83.)

 

Az E csoport végeredménye:
1. Németország 3 2 – 1 10-4 6 pont – továbbjutott
2. Elefántcsontpart 3 2 – 1 4-2 6 – továbbjutott
3. Ecuador 3 1 1 1 2-2 4 – továbbjutott
4. Curacao 3 – 1 2 1-9 1 – kiesett

23:40

Meg tudta előzni Neuert

Egy szöglet után Kevin Rodríguez csúsztatta meg a labdát, Plata pedig Neuert megelőzve cipőorral a bal felsőbe pöckölt.

78'

Vezet Ecuador!

Plata góljával vezet, és továbbjutásra áll Ecuador!

73'

Tah összehozott egy helyzetet Ecuadornak

Nem értette meg egymást a belső védő és Neuer, így került a labda Ecuadorhoz, Caicedo be is lőtte az ötösre, de a berobbanó Plata nem tudott úgy beleérni, hogy eltalálja a kaput.

62'

Végre történt valami!

Valencia egy 16-oson kívüli lövéssel dolgoztatta meg Neuert, de ki tudta öklözni a német kapus.

23:22

Nagy vébéjük van a Sunderland-focistáknak

Az ecuadori Angulo gólja azt jelenti, hogy a Sunderlandból már négy különböző játékos talált be a vébén. Ennél több vb-gólszerzője csak a PSG-nek van, hat.

55'

Curacao nem adta fel

Floranus rádurrantotta a 16-oson kívülről, és 10 centin múlt, hogy nem egyenlített a mutatós lövésével a curacaói csapat.

46'

Német tizenegyessel indul a második félidő?

Az akció elején volt egy gyanús német labdaszerzés, de azt nem fújta le Tori Penso, a 16-oson belüli, Havertz elleni szabálytalanságot viszont igen. Kihívták a monitorhoz, hogy nézze meg az esetet!

23:01

Neuer már a 6. a vb-meccsek örökranglistáján

Az ötödik labdarúgó-világbajnokságán szereplő német Manuel Neuer 22. mérkőzésével az örökrangsor hatodik helyére lépett, és már csak két találkozó választja el a német csúcstartó Miroslav Klosétól.

A mostani vb-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 28 meccsel csúcstartó argentin világbajnok Lionel Messi, a portugál Cristiano Ronaldo 24 mérkőzéssel már a lista harmadik helyén áll, míg a horvát Luka Modric a 21. vb-találkozóját játszotta le az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló torna csoportkörének második fordulójában.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:
1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 28 mérkőzés
2. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25
3. Miroslav Klose (német, 2002-2014) és Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 24-24
5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002) 23
6. Manuel Neuer (német, 2010-2026) 22
7. Uwe Seeler (német, 1958-1970), Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986), Diego Maradona (argentin, 1982-1994) és Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026) 21-21
11. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982), Cafú (brazil, 1994-2006), Philipp Lahm (német, 2006-2014), Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014), Javier Mascherano (argentin, 2006-2018) és Hugo Lloris (francia, 2010-2022) 20-20

22:58

Így áll a csoport félidőben

A németeknek jelenleg 7 pontjuk van, Elefántcsontpartnak 6, Ecuadornak 2, Curacaónak 1. Ecuadornak csipkednie kell magát, mert 2 ponttal nem tud beférni a 8 legjobb csoportharmadik közé!

39'

Curacao próbálkozik

A Valderrama-frizurás Chong engedett el egy elsőre ígéretesnek tűnő lövést, a visszajátszásból azért látszott, hogy egy méterrel zúgott el a labda a jobb felső mellett.

22:31

1994 óta nem volt ilyen fiatal afrikai gólpasszos a vébén

Yan Diomande 19 évesen és 223 naposan adott gólpasszt Curacao előtt.

Ilyen fiatal afrikai gólpasszos utoljára az 1994-es vébén volt: akor Rigobert Song 17 évesen és 354 naposan, Marc-Vivien Foé 19 évesen és 50 naposan készített elő gólt a Kamerun-Svédország (2-2) csoportmeccsen.

25'

Ezek most Ecuador percei

A dél-amerikai csapat most benyomta a németeket, nagy helyzetig nem jutottak, de sokkal többet birtokolták a labdát. A túloldalon Havertz fejelt Raum beadása után, Galindez kapus simán fogta.

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