Meghúzták a nadrágszíjat az NB I-es kéziklubnál, távozott az edző és három játékos

A megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) felől érkező források tisztázatlansága miatt klubunk vezetősége kénytelen volt nehéz, de a felelős működéshez elengedhetetlen döntéseket hozni.

A klub talpon maradása és a jövő biztosítása érdekében csökkentenünk kellett a kiadásainkat és a bérkeretet” – olvasható a klub közleményében.

A megváltozott körülmények miatt Józsa mellett Agócs Alexandra, Kovalcsik Bianka és Szabó Lili döntött a távozás mellett. A csapat új vezetőedzője Dévényi János lett.

A szívük nem változott

„Bár a körülmények megváltoztak, az elveink és a szívünk nem: ígérjük, hogy a pályán a küzdés, az alázat és a győzni akarás pontosan ugyanolyan töretlen lesz, mint eddig bármikor” – fogadkozott a csapat a közlemény alapján.

A női NB I szeptember 6-án indul, a Kisvárda az első fordulóban a Mosonmagyaróvár vendége lesz. A Mosonmagyaróvár komoly gondokkal küzdött, de végül megkapta az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet.