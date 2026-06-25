Érthetetlen, miért adták meg Leroy Sané gólját Ecuador ellen

Nem Sané szabálytalankodott, hanem még a gólt megelőzően Aleksandar Pavlovic. A középpályás egy bedobást vett mellre majd egyet dekázva belőtte a tizenhatoson belülre a labdát. A harmadik labdaérintése közben viszont lábbal eltalálta Pedro Vite fejét, aki az arcához kapva esett össze.

Aleksandar Pavlovic ‘High Foot’ No Foul Given in Germany’s Goal vs. Ecuador | FIFA World Cup 2026 pic.twitter.com/jbRMAutdxZ — CB Qureshi (@cb_qurx) June 25, 2026

Tori Penso játékvezető nem ítélt semmit, a VAR-szobában ülök pedig nem látták úgy, hogy perdöntő bizonyítékuk van arra, hogy rossz döntés született a pályán. A közösségi médiában sokan azzal érveltek, hogy a rúgó mozdulat után, véletlenül ért hozzá Vitéhez Pavlovic lába. A labdarúgás hivatalos szabálykönyve azonban tisztán fogalmaz a kérdésben:

Ha egy játékos fej magasságba emeli a lábát, közvetlen szabadrúgást kell ítéli (vagy tizenegyeset, ha a szabálytalanság a szabálytalan játékos büntetőterületén történik), és a játékos piros vagy sárga lapot kaphat.

Amennyiben ugyanis az ellenfél fejének magasságában jár egy focista lába, az sérülés veszélyes viselkedésnek minősül, így szabálytalan. Ráadásul a szabálykönyv arra is kitér, hogy már önmagában az is szabálytalan, ha a mozdulat miatt az ellenfél focistája nem mer a labda megszerzésére törekedni.

Érdekesség, hogy a nemzetközi sajtóban nem is nagyon vitáznak arról, hogy mi lett volna a jó döntés, még a német Kicker is határozottan kijelentette, nem volt szabályos a találat. Ecuadort végül felpaprikázta a gól, mert hat perc alatt kiegyenlített.