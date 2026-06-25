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Érthetetlen, miért adták meg Leroy Sané gólját Ecuador ellen

Aleksandar Pavlovic esete Pedro Vitével.
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Aleksandar Pavlovic esete Pedro Vitével.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 25. 23:03
Aleksandar Pavlovic esete Pedro Vitével.
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Aleksandar Pavlovic esete Pedro Vitével.
Leroy Sané örülhetett a labdarúgó-világbajnokság 3. fordulójában, ugyanis már a 2. percben gólt lőtt Ecuadornak a sokat kritizált német támadó. Komoly szépséghiba, hogy nem lett volna szabad megadni a találatot.

Nem Sané szabálytalankodott, hanem még a gólt megelőzően Aleksandar Pavlovic. A középpályás egy bedobást vett mellre majd egyet dekázva belőtte a tizenhatoson belülre a labdát. A harmadik labdaérintése közben viszont lábbal eltalálta Pedro Vite fejét, aki az arcához kapva esett össze.

Tori Penso játékvezető nem ítélt semmit, a VAR-szobában ülök pedig nem látták úgy, hogy perdöntő bizonyítékuk van arra, hogy rossz döntés született a pályán. A közösségi médiában sokan azzal érveltek, hogy a rúgó mozdulat után, véletlenül ért hozzá Vitéhez Pavlovic lába. A labdarúgás hivatalos szabálykönyve azonban tisztán fogalmaz a kérdésben:

Ha egy játékos fej magasságba emeli a lábát, közvetlen szabadrúgást kell ítéli (vagy tizenegyeset, ha a szabálytalanság a szabálytalan játékos büntetőterületén történik), és a játékos piros vagy sárga lapot kaphat.

Amennyiben ugyanis az ellenfél fejének magasságában jár egy focista lába, az sérülés veszélyes viselkedésnek minősül, így szabálytalan. Ráadásul a szabálykönyv arra is kitér, hogy már önmagában az is szabálytalan, ha a mozdulat miatt az ellenfél focistája nem mer a labda megszerzésére törekedni.

Érdekesség, hogy a nemzetközi sajtóban nem is nagyon vitáznak arról, hogy mi lett volna a jó döntés, még a német Kicker is határozottan kijelentette, nem volt szabályos a találat. Ecuadort végül felpaprikázta a gól, mert hat perc alatt kiegyenlített.

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