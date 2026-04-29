Meglepő változtatás jön a vébére, egy egyszerű mozdulatért villanhat a piros

Gianluca Prestianni eltakarta a száját, miközben Vinícius Júniort pocskondiázta.
2026. 04. 29. 13:42
A nyári labdarúgó-világbajnokságon piros lap jár azoknak a játékosoknak, akik vitatkozás közben eltakarják a szájukat, vagy a játékvezető döntése ellen tiltakozva elhagyják a pályát.

A sportág szabályalkotó testülete (IFAB) a vancouveri ülésén hozta ezt a két új szabályt, amalyeket a nemzetközi szövetség (FIFA) javasolt. Az IFAB egyhangúlag hagyta jóvá mindkét változtatást.

Bajnokok Ligájára és Afrikai Nemzetek Kupájára jött a reakció

A döntés előzménye, hogy a Bajnokok Ligájában a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el.

A másik változtatás az idei Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció. A házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról, ám végül sikerült befejezni a meccset. A döntőt hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra megnyerte Szenegál – igaz, márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

