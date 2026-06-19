A házigazda alig 10 perc után vezetést szerez, az első meccsen duplázó Balogun ment el a balszélen, sebességből megverte a védőjét, a centerezése végül az ausztrálok középső védőjéről, Burgessről vágódott a kapuba, öngóllal vezet így az USA.
A következő élő közvetítés része Száz százalékos maradna a házigazda USA, megműtötték a horrorsérülést szenvedett kanadai játékost – élő hírfolyam a foci-vb kilencedik napjáról
Máris vezetnek az amerikaiak
Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images
Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images
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