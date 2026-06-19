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Az 1930-as vébé óta nem látott ilyen mesterhármast a világ

Jonathan David
Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 06. 19. 11:00
Jonathan David
Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Jonathan David három gólt szerzett, miközben a társrendező kanadai labdarúgó-válogatott 6-0-ra kiütötte Katart a világbajnokságon. Az Opta statisztikái szerint nem mindennapi tripla volt ez: a kanadai ugyanis mindössze a második játékos a közép- és észak-amerikai régióból, aki egy vébémeccsen háromszor is betalált.

Erre korábban csak az amerikai Bert Patenaude volt képes. 1930-ban.

Patenaude Paraguay 3-0-s legyőzését vezényelte le, végül négy találattal zárta a tornát, amelyen az Egyesült Államok a négy között kapott ki Argentínától.

Az is ritka, hogy egy rendező ország labdarúgója jegyezzen mesterhármast. Ez mindössze hatodik alkalommal esett meg a vb-k történetében, és 1966 óta először: David előtt az angol Geoff Hurst hajtotta végre utoljára ezt a bravúrt.

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Ha ez a felhígulás, akkor kiegyezünk vele: ilyen volt a foci-vb első fordulója

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