Az 1930-as vébé óta nem látott ilyen mesterhármast a világ

Jonathan David három gólt szerzett, miközben a társrendező kanadai labdarúgó-válogatott 6-0-ra kiütötte Katart a világbajnokságon. Az Opta statisztikái szerint nem mindennapi tripla volt ez: a kanadai ugyanis mindössze a második játékos a közép- és észak-amerikai régióból, aki egy vébémeccsen háromszor is betalált.

Erre korábban csak az amerikai Bert Patenaude volt képes. 1930-ban.

Patenaude Paraguay 3-0-s legyőzését vezényelte le, végül négy találattal zárta a tornát, amelyen az Egyesült Államok a négy között kapott ki Argentínától.

Jonathan David is just the second player from the Concacaf region to have scored a hat-trick in the men’s FIFA World Cup after USA’s Bert Patenaude in 1930. (via @OptaJack) pic.twitter.com/K42wOhSPoy — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026

Az is ritka, hogy egy rendező ország labdarúgója jegyezzen mesterhármast. Ez mindössze hatodik alkalommal esett meg a vb-k történetében, és 1966 óta először: David előtt az angol Geoff Hurst hajtotta végre utoljára ezt a bravúrt.

Kanada történelmi győzelmét beárnyékolja, hogy Ismael Koné horrorsérülést szenvedett, eltört a lába és meg kell műteni.