A kanadai öltözőbe ment bocsánatot kérni horrorbelépője miatt a katari focista

Súlyos sérülés árnyékolta be Kanada labdarúgó-válogatottjának első világbajnoki győzelmét. A második félidő elején járt a Katar elleni 6-0-ra megnyert meccs Vancouverben, amikor Ismael Koné a csapattársához passzolta a labdát, majd Assim Madibo ütemkéséssel belerúgott a támaszkodó lábába, ami eltört.

A környéken állók reakciójából azonnal látszott, hogy nagy a baj, voltak, akik a könnyeikkel küzdöttek, és több kanadai is rárontott Madibóra, akit láthatóan megrázott, ami történt. Percekig állt a játék, majd Konét hordágyon vitték le a pályáról.

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A kanadai válogatott szövetségi kapitánya, Jesse Marsch később elmondta, még aznap megműtik a játékost, illetve elárulta, hogy a belépőért piros lapot kapó Madibo a meccs után bement a kanadai öltözőbe, hogy bocsánatot kérjen.

„Hallani lehetett, ahogy a csont eltörik. Mindenkit megrázott, ami történt, de meg kellett találnunk a módját, hogy koncentráltak maradjunk” – idézi Marschot a Fox Sports.

A szövetségi kapitány is jelezte, hogy a sajtótájékoztató után meglátogatja játékosát a kórházban, míg a második félidőre csereként beálló Moise Bombito közös fotót posztolt a kórházi ágyon fekvő Konéval.

Moïse Bombito posts a photo at the hospital with Ismaël Koné #CanMNT @TSN_Sports pic.twitter.com/5eGITaxKl0 — Matthew Scianitti (@TSNScianitti) June 19, 2026

A társrendező Kanada Katar kiütése után vezeti a csoport, a csapatnak négy pontja van és 7-1-es gólaránya.