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A kanadai öltözőbe ment bocsánatot kérni horrorbelépője miatt a katari focista

Assim Madibót is megrázta, ami történt.
Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images
Assim Madibót is megrázta, ami történt.
admin Futó Csaba
2026. 06. 19. 07:15
Assim Madibót is megrázta, ami történt.
Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images
Assim Madibót is megrázta, ami történt.

Súlyos sérülés árnyékolta be Kanada labdarúgó-válogatottjának első világbajnoki győzelmét. A második félidő elején járt a Katar elleni 6-0-ra megnyert meccs Vancouverben, amikor Ismael Koné a csapattársához passzolta a labdát, majd Assim Madibo ütemkéséssel belerúgott a támaszkodó lábába, ami eltört.

A környéken állók reakciójából azonnal látszott, hogy nagy a baj, voltak, akik a könnyeikkel küzdöttek, és több kanadai is rárontott Madibóra, akit láthatóan megrázott, ami történt. Percekig állt a játék, majd Konét hordágyon vitték le a pályáról.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada is consoled by Maxime Crepeau #16 of Canada as he receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Ismael Kone of Canada is assisted away after he got injured in his leg during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Canada and Qatar at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 18, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Players talk after Ismael Kone got injured in his leg during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Canada and Qatar at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 18, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Ismael Kone of Canada is carried on a stretcher after his injury during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Canada and Qatar at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 18, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
6 fotó

A kanadai válogatott szövetségi kapitánya, Jesse Marsch később elmondta, még aznap megműtik a játékost, illetve elárulta, hogy a belépőért piros lapot kapó Madibo a meccs után bement a kanadai öltözőbe, hogy bocsánatot kérjen.

„Hallani lehetett, ahogy a csont eltörik. Mindenkit megrázott, ami történt, de meg kellett találnunk a módját, hogy koncentráltak maradjunk” – idézi Marschot a Fox Sports.

A szövetségi kapitány is jelezte, hogy a sajtótájékoztató után meglátogatja játékosát a kórházban, míg a második félidőre csereként beálló Moise Bombito közös fotót posztolt a kórházi ágyon fekvő Konéval.

A társrendező Kanada Katar kiütése után vezeti a csoport, a csapatnak négy pontja van és 7-1-es gólaránya.

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
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