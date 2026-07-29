A nyár legváratlanabb igazolása lehet a korábbi liverpooli csapatkapitány Chelsea-hez szerződése

Az elmúlt idényt ugyanis a Brentfordnál töltötte Henderson, ahol a 2025-2026-os idényben 34 tétmérkőzésen lépett pályára. Nem is játszott rosszul, hiszen Thomas Tuchel szövetségi kapitány behívta a világbajnoki keretébe is, ám végül összesen hat perc jutott számára a Panama elleni csoportmérkőzésen.

Ennek ellenére is meglepőnek mondható, hogy a Chelsea nézte ki magának, pedig minden jel arra utal, hogy ez lesz a következő állomása. A Brentfordtól már el is köszönt, a klub megerősítette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak, Fabrizio Romano pedig tényként közölte, hogy 2028-ig érvényes szerződést ír alá a 36 éves középpályás.

🚨💣 BREAKING: Jordan Henderson to Chelsea, here we go! 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Former Liverpool captain has agreed a two year deal at #CFC and will sign until June 2028 this week. Henderson left Brentford and Chelsea will now welcome him next. Exclusive story from Monday, confirmed. pic.twitter.com/JxnyYQlQFf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Érdekesség, hogy a Chelsea-be jellemzően fiatal, komoly potenciállal rendelkező futballisták igazoltak az elmúlt években, Hendersonnak alighanem elsősorban mentori feladatai lesznek pályán kívül és belül egyaránt. Elvégre a Liverpool korábbi csapatkapitányáról van szó.