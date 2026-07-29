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A nyár legváratlanabb igazolása lehet a korábbi liverpooli csapatkapitány Chelsea-hez szerződése

Jordan Henderson a Panama elleni világbajnoki mérkőzésen.
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jordan Henderson a Panama elleni világbajnoki mérkőzésen.
24.hu
2026. 07. 29. 15:52
Jordan Henderson a Panama elleni világbajnoki mérkőzésen.
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jordan Henderson a Panama elleni világbajnoki mérkőzésen.
Miután Jordan Henderson a Liverpool labdarúgócsapatától Szaúd-Arábiába szerződött, kevesen hihették, hogy még a Premier League-ben fog játszani. Ennek ellenére egy Ajaxnál tett kitérő után visszatért, ráadásul idén szintet léphet.

Az elmúlt idényt ugyanis a Brentfordnál töltötte Henderson, ahol a 2025-2026-os idényben 34 tétmérkőzésen lépett pályára. Nem is játszott rosszul, hiszen Thomas Tuchel szövetségi kapitány behívta a világbajnoki keretébe is, ám végül összesen hat perc jutott számára a Panama elleni csoportmérkőzésen.

Ennek ellenére is meglepőnek mondható, hogy a Chelsea nézte ki magának, pedig minden jel arra utal, hogy ez lesz a következő állomása. A Brentfordtól már el is köszönt, a klub megerősítette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak, Fabrizio Romano pedig tényként közölte, hogy 2028-ig érvényes szerződést ír alá a 36 éves középpályás.

Érdekesség, hogy a Chelsea-be jellemzően fiatal, komoly potenciállal rendelkező futballisták igazoltak az elmúlt években, Hendersonnak alighanem elsősorban mentori feladatai lesznek pályán kívül és belül egyaránt. Elvégre a Liverpool korábbi csapatkapitányáról van szó.

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