A BTS bojkottálja a Grammyt

Nem fog indulni a jövő évi Grammyn a BTS – jelentette be Instagramon a formáció.

Úgy döntöttünk, hogy idén nem nevezünk a Grammyre. Remélem, hogy a zenét önmagáért hallgatják és szeretik, ahelyett, hogy régiók vagy nyelvek szerint osztanák fel

– állt a mind a hét tag által megosztott posztban.

Nem indulhatnának az új, kifejezetten ázsiai előadóknak szánt kategóriában

A második mondattal arra az újításra utaltak, amelyet a szervezők nemrég jelentettek be: jövőre új kategória indul, a legjobb ázsiai popelőadás kategóriája. A Grammy-szabályok szerint a kategóriába jelölt daloknak „jelentős mértékben” tartalmazniuk kell valamilyen ázsiai nyelvet. Nemrég megjelent albumuk, az Arirang szövegének több mint nyolcvan százaléka angol nyelven íródott, a lemezt tehát nem jelölhetnék a kategóriában.

A döntés nem aratott osztatlan sikert, a szakmán belül sokan kritizálták a szervezőket. Egyes vélekedések rámutattak arra, hogy nem helyénvaló összemosni egyetlen ázsiai kategóriában a dél-koreai, a japán és a kínai zenét, hisz mindegyiknek megvan a saját identitása.

A BTS volt az első K-popzenekar a díj történetében, amelyet Grammyre jelöltek, 2021-ben, azóta összesen öt jelölést kaptak, ezeket azonban nem tudták díjra váltani. Az első K-popdal, amely Grammyt kapott, a Golden című volt, a K-pop démonvadászok című filmből – amely az új kategóriában szintén nem versenyezhetne, mivel szinte az egész dalszövege angolul van.

Idén tértek vissza

A világ egyik legnépszerűbb K-pop együttese négy év kihagyás után idén tért vissza. A hiátusra azért volt szükség, mert a tagok közül többen a kötelező katonai szolgálatukat teljesítették. Az utolsó két tag, RM és V tavaly június elején szerelt le, amit követően a BTS mögött álló menedzsmentügynökség, a Hybe székháza előtt összegyűlve ünnepeltek a rajongók, az épületre pedig a „we are back”, azaz „visszatértünk” feliratú molinót feszítették ki. Nem sokkal később bejelentették, hogy jön az új album, egy visszatérő koncert, majd egy világkörüli turné. A visszatérésre negyedmillióan voltak kíváncsiak a helyszínen, a BTS azóta is turnézik – de közben belefért az is, hogy a focivébé döntőjén fellépjenek.