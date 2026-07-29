Elemzés: gyenge pontján találta az orosz gazdaságot az ukrán dróntámadás, már a bankrendszer is megérzi

Megrázzák az orosz gazdaságot és bankrendszert a Wildberries online kiskereskedő cég raktárai elleni ukrán dróntámadások – írta szerdai elemző cikkében a The Guardian című brit napilap, online oldalán.

Az újság szerint az orosz vezetés és a második legnagyobb orosz hitelező bank, a VTB kénytelen támogatni a Wildberries online kiskereskedő céget az ukrajnai támadások miatt. A Wildberries az ukrán dróncsapások következtében raktárkapacitásának 10 százalékát és hatalmas mennyiségű árukészletét vesztette el.

Kijev közölte, hogy erői azért támadják „Oroszország Amazonját”, mert az jelentős szerepet játszik a moszkvai hadsereg ellátásában. A Kreml elismerte, hogy a kormány megvitatta a Wildberries számára nyújtandó esetleges támogatást.

Egy magas rangú iparági forrás a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a Wildberries nehéz helyzetben van, és működése fenntartása érdekében arra kényszerülhet, hogy kormányzati támogatást kérjen, valószínűleg állami irányítású bankokon keresztül.

Ukrajna vezető fegyvergyártója, a Fire Point egyik vezetője szerint a Wildberries részben az állami irányítású VTB bankkal fennálló partnersége miatt került Ukrajna célkeresztjébe. Denisz Stilerman, az ukrán Fire Point drón- és rakétagyártó cég társalapítója és főmérnöke egy július 27-én közzétett, Dmitro Gordon ukrán újságíróval készült interjúban úgy jellemezte a Wildberriest, mint Oroszország legnagyobb hitelfelvevőjét, és kijelentette, hogy a cég bukása számos bank, köztük a VTB összeomlásához vezetne.

A Wildberries és riválisa, az Ozon webáruház központi szerepet játszanak az orosz kormány gazdasági növekedést ösztönző terveiben, miközben Moszkva egyre nagyobb költségvetési nyomással szembesül a megemelkedett katonai kiadások és az általános gazdasági lassulás miatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője dicsérte a Wildberriest azért, hogy segítséget nyújtott azoknak a független eladóknak, akiknek áruja azokban a raktárakban volt, amelyeket Ukrajna megtámadott. Az eladók már régóta kérik a segítséget: egyikük, az 1,3 millió követővel rendelkező Marina Gorskova vállalkozó és egy kozmetikai márka alapítója Instagram-oldalán közölte, hogy „az ország vezetéséhez” fordul segítségért, valamint azt, hogy a Wildberriesen egymillió regisztrált felhasználó van, akiknek szintén segítségre van szükségük.

A Wildberries arról számolt be, hogy eddig 40 millió rubelt (mintegy 161 millió forintot) fizetett ki azok hozzátartozóinak, akik a raktárak elleni ukrán dróncsapásokban életüket vesztették vagy megsebesültek.