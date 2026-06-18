Lemarad egy elefántcsontparti focista a németek elleni csoportmeccsről, mert nem engedték be Kanadába

A 23 éves játékost januárban vette kölcsön a francia élvonalban szereplő Nizza az Eintracht Frankfurttól, május 29-én pedig őrizetbe vették, és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták. A The Athletic szerint egy május 17-én játszott francia élvonalbeli meccs szerepel az ügyben, amelyen Wahi szándékosan követett el olyan szabálytalanságot, hogy sárga lapot kapjon. A francia labdarúgóliga azt közölte, hogy rendkívüli aktivitást észleltek a nemzetközi sportfogadó oldalakon ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Wahi sárga lapjára pedig szokatlanul nagy összegben helyeztek el tippeket.

Wahi így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban, pedig az Ecuador elleni 1-0-s siker során kezdőként lépett pályára. A Németország–Elefántcsontpart-vb-meccset szombaton magyar idő szerint 22 órakor rendezik.