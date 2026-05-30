Távozik a Liverpool edzője

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klub címvédőként az 5. helyen végzett a Premier League-ben, vagyis épphogy megcsípte az utolsó, még automatikus BL-indulást jelentő helyet.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way. He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

A Liverpool trófea nélkül zárta az idényt: a csapat a BL-ben és az FA Kupában a negyeddöntőig, a Ligakupában pedig a 4. fordulóig jutott. A klub közleményében azt írja, a vezetőség azon dolgozik, hogy megtalálja Slot utódját.

Az angol média szerint a legesélyesebb Andoni Iraola, aki már elköszönt az előző idényben a Liverpool mögött hatodikként záró Bournemouth csapatától.

A 47 éves Slot 2024 nyarán érkezett a Liverpoolhoz, amellyel az első évben bajnoki címet nyert – most már tudjuk, hogy ez volt az egyetlen trófea, amelyet a Poollal gyűjtött. Az angol csapatot összesen 113 tétmeccsen irányította, a mérlege: 66 győzelem, 18 döntetlen, 29 vereség.