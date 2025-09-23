ousmane dembéléaranylabdasportlabdarúgás
Sport

Meg tudjuk-e ítélni egyáltalán, hogy Dembélé megérdemelte-e az Aranylabdát?

Franck FIFE / AFP
admin Marosi Gergely
2025. 09. 23. 21:31
Franck FIFE / AFP
A férfiaknál Ousmane Dembélé, a nőknél Bonmatí kapta meg a 2025-ös Aranylabdát, a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését. A díj odaítélése szokás szerint egyből vitákat váltott ki – a férfiaknál, nőknél egyaránt –, így Dembélé érdemeinek elismerése mellett fel kell tennünk a kérdést, vajon össze lehet-e értőn és reálisan hasonlítani akár a top tízbe tartozó játékosok idényét?

Az jut eszembe az idei Aranylabda-gáláról, hogy elindultam otthonról (nagyjából ekkor kezdődött a ceremónia), elmentem egy kvízre, lejátszottuk azt a csapattal, hazamentem, és még mindig nem hirdették ki a férfi győztest. Amikor végre bemondták Ousmane Dembélé nevét, az járt a fejemben, hogy

ez igazából lehetett volna egy e-mail vagy sms is a fényűző gála és a hivatalos Aranylabda-oldal milliónyi posztja helyett.

Persze lehet, hogy csak én vagyok beoltva a ceremóniák ellen.

A Paris Saint-Germain 2024/25-ben BL-győztes, klubvilágbajnoki döntős, francia bajnok és kupagyőztes, európai Szuperkupa-győztes támadója Lamine Yamalt (Barcelona) és Vitinhát (PSG) megelőzve ült fel az egyéni futballtrónra, pontosabban a díjról döntő újságírók ültették fel oda. A dobogósok sorrendje egyébként megegyezett a Le Parisien júliusi körkérdésén kialakult rangsorral – ezen 12 újságírót kérdeztek meg 12 országból, a férfi Aranylabda-voksoláson 100 ország zsurnaliszta képviselői döntenek –, azt is Dembélé nyerte meg Yamal és Vitinha előtt. Mondhatni, jó volt a mintavétel…

Idén is voltak felháborodott drukkerek – tavaly elsősorban a Real Madrid fanatikusai, idén a Barcelona rajongói akadtak ki, érdekes módon utóbbiak nem is elsősorban Yamal második, hanem a szenzációs idényt záró Raphinha ötödik helyén –, a kommentelők egy része szerint a foci (megint, sokadjára) meghalt, az Aranylabda-szavazás (megint, sokadjára) elvesztette értékét és komolyságát.

Holott semmi meglepő nem történt.

