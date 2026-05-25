Az ETO bajnokcsapatából igazolt védőt a Honvéd

A kispesti klub hivatalos honlapja azt írta, a rutinos futballista komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen utánpótláséveit az AS Roma korosztályos csapatában töltötte, később a Pescara színeiben a Serie B-ben mutatkozott be. 2018-ban aztán a Verona játékosaként a Serie A-ban is debütált.

Pályafutása során szerepelt a Piacenza, a Foggia, a Virtus Lanciano, a CF Montréal, az FK Partizani és az FC Argeș csapataiban is, mielőtt Magyarországra igazolt.

2023–24-ben feljutást ünnepelhetett az ETO-val, összesen 56 tétmérkőzésen szerepelt a győriek színeiben, ezeken 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.