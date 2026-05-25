átigazolásbudapest honvéddeian boldoreto fc győr
Foci

Az ETO bajnokcsapatából igazolt védőt a Honvéd

Honvedfc.hu
24.hu
2026. 05. 25. 13:36
Honvedfc.hu
Két évre szóló megállapodást kötött az NB I-be frissen feljutott Budapest Honvéd labdarúgócsapatával Deian Boldor, az ETO FC Győr 31 éves középső védője.

A kispesti klub hivatalos honlapja azt írta, a rutinos futballista komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen utánpótláséveit az AS Roma korosztályos csapatában töltötte, később a Pescara színeiben a Serie B-ben mutatkozott be. 2018-ban aztán a Verona játékosaként a Serie A-ban is debütált.

Pályafutása során szerepelt a Piacenza, a Foggia, a Virtus Lanciano, a CF Montréal, az FK Partizani és az FC Argeș csapataiban is, mielőtt Magyarországra igazolt.

2023–24-ben feljutást ünnepelhetett az ETO-val, összesen 56 tétmérkőzésen szerepelt a győriek színeiben, ezeken 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.

Kapcsolódó
A feljutás ellenére Feczkó Tamás távozik a Honvéd futballcsapatától
A kispesti futballklub közös megegyezéssel szerződést bontott az edzővel.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Guardiola a legjobbként érkezett, gigászként távozik: követni lehet őt a Citynél, pótolni aligha

Friss

Népszerű

Összes
Lázár Jánost 2020 júliusában választották meg a teniszszövetség elnökének.
Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik