bikás park
Belföld

Vízbe dobott székek, felrúgott növények és asztalok: letarolták a Bikás park teraszait

Jónás Craft Beer & Food / Facebook
admin Molnár Dávid
2026. 05. 25. 12:50
Jónás Craft Beer & Food / Facebook

Meglepő képeket tett közzé a XI. kerületi Bikás park egyik vendéglátóhelye.

Egy szomorú hírrel kell kezdenünk a napot. Az éjszaka folyamán komoly rongálás történt a teraszunkon, és sajnos a Bikás park több más pontján is. A jó hír az, hogy az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. A rossz hír viszont az, hogy a károk helyreállítása és a takarítás időt vesz igénybe, így ma délelőtt nem tudunk kinyitni. Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy délután már a megszokott környezetben várhassunk titeket!

Később azzal az információval frissítették a posztot, hogy délben ki tudtak nyitni.

A hely a mentális egészségről is megértően írt a posztjában:

Ez az eset is fájó emlékeztető arra, hogy a mentális egészség kérdése mellett nem mehetünk el szó nélkül. Vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra, és legyünk türelmesek a környezetünkben élőkkel – sosem tudhatjuk, ki milyen belső harcot vív éppen. Köszönjük a megértéseteket és a türelmeteket! Délután találkozunk!

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Talpig pirosban, Szoboszlai-mezben drukkolt Szoboszlai Dominiknak a kislánya
Balog Zoltán „erkölcsileg vak”, története látlelet – vallásfilozófus a kegyelmi ügyről
Scherer Péter a Kincsvadászokban: óriási licitháború után kelt el a néhai színész tárgya
Turi Ferenc: Két éve majdnem összeomlott a magyar légi forgalmi irányítás
Lázár Jánost 2020 júliusában választották meg a teniszszövetség elnökének.
Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik