Vízbe dobott székek, felrúgott növények és asztalok: letarolták a Bikás park teraszait

Meglepő képeket tett közzé a XI. kerületi Bikás park egyik vendéglátóhelye.
Egy szomorú hírrel kell kezdenünk a napot. Az éjszaka folyamán komoly rongálás történt a teraszunkon, és sajnos a Bikás park több más pontján is. A jó hír az, hogy az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. A rossz hír viszont az, hogy a károk helyreállítása és a takarítás időt vesz igénybe, így ma délelőtt nem tudunk kinyitni. Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy délután már a megszokott környezetben várhassunk titeket!
Később azzal az információval frissítették a posztot, hogy délben ki tudtak nyitni.
A hely a mentális egészségről is megértően írt a posztjában:
Ez az eset is fájó emlékeztető arra, hogy a mentális egészség kérdése mellett nem mehetünk el szó nélkül. Vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra, és legyünk türelmesek a környezetünkben élőkkel – sosem tudhatjuk, ki milyen belső harcot vív éppen. Köszönjük a megértéseteket és a türelmeteket! Délután találkozunk!