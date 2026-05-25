Vízbe dobott székek, felrúgott növények és asztalok: letarolták a Bikás park teraszait

Meglepő képeket tett közzé a XI. kerületi Bikás park egyik vendéglátóhelye.

Egy szomorú hírrel kell kezdenünk a napot. Az éjszaka folyamán komoly rongálás történt a teraszunkon, és sajnos a Bikás park több más pontján is. A jó hír az, hogy az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. A rossz hír viszont az, hogy a károk helyreállítása és a takarítás időt vesz igénybe, így ma délelőtt nem tudunk kinyitni. Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy délután már a megszokott környezetben várhassunk titeket!

Később azzal az információval frissítették a posztot, hogy délben ki tudtak nyitni.

A hely a mentális egészségről is megértően írt a posztjában: