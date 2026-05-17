Elárulta az ETO edzője, hol folytatja a pályafutását

A mérkőzést követően Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője úgy fogalmazott, végre kiengedheti a gőzt, mert megkönnyebbült.

„Stabil volt a védekezés, megtámogatott minket a remek kapusteljesítmény, erre kontrákat építve lőhettünk volna még gólt. Megérdemeltük a győzelmet” – idézte a szakembert a Nemzeti Sport.

Hozzátette, ez a bajnoki cím csodával határos teljesítmény.

„Nem gondolkodtam nemzetközi távlatokban, először egyben kell tartani a csapat magját. Már télen jelentős érdeklődés volt a kulcsjátékosok iránt, meglátjuk, mit hoz a jövő, de optimista vagyok” – míg a jövőjét firtató kérdésre úgy fogalmazott: