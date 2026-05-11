curacaofocifoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Egy hónappal a világbajnokság előtt távozott a miniállam csapatának edzője

Fred Rutten, az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen.
Matt King - FIFA/FIFA via Getty Images
Fred Rutten, az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen.
24.hu
2026. 05. 11. 19:54
Fred Rutten, az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen.
Matt King - FIFA/FIFA via Getty Images
Fred Rutten, az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen.
Távozott a posztjáról Fred Rutten, Curacao labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya.

Curacao szépen kihasználta, hogy a térség nagyágyúi, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként részt vesz a 2026-os világbajnokságon. A csapat előbb hibátlanul hozta le az első csoportkört, majd a selejtező harmadik szakaszában is veretlen maradt, három-három győzelemmel és döntetlennel zárt csoportjában.

Pedig az utolsó mérkőzést úgy sikerült idegenben lehozni döntetlenre, hogy a szövetségi kapitány, Dick Advocaat nem tartott a csapattal, személyes okokból ugyanis hazautazott Hollandiába. A 78 éves Advocaat 1994-ben a holland, 2006-ban a dél-koreai válogatottat irányította a világbajnokságon.

Ruttennel viszont nem működött jól az együttes, de nem csak az volt a probléma, hogy Ausztráliától 5-1-re, Kínától 2-0-ra kapott ki a csapat, hanem a játékosokkal sem jött ki a kapitány. Olyannyira, hogy kampányoltak a leváltása mellett. Noha először támogatásáról biztosította a szövetség Ruttent, végül mégis távozott önszántából, mindössze 31 nappal a torna kezdete előtt. A találgatások persze beindultak, legtöbb helyen arról lehet olvasni, hogy Advocaat térhet vissza a vébére.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A karibi országgal azonos csoportban a németeken kívül még Elefántcsontpart és Ecuador szerepel.

Kapcsolódó
Európa egyik focinagyhatalmánál kell keresni a curacaói vb-csoda titkát
A 156 ezres népességgel bíró Curacao lett minden idők legkisebb nemzete, amely kijutott a focivébére. Kellett hozzá egy rutinos edző, a remek holland futballiskola, valamint az, hogy az észak- és közép-amerikai régió három nagyágyúja házigazdaként ezúttal nem vitt el három biztos vb-helyet a kicsik elől.

Ajánlott videó

Teljes szétesés a Real Madridnál

Friss

Népszerű

Összes
Diana megjelent és mindent felforgatott – Erzsébeték tudatosan árusították ki a családi viszályokat a bulvármédiának?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik