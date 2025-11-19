Európa egyik focinagyhatalmánál kell keresni a curacaói vb-csoda titkát

A curacao szó hallatán eddig az emberek nagy többségének valószínűleg az élénk kék színű, citrusos ízű likőr jutott eszébe, de a mindössze 156 ezres miniállam futballcsapata most tett róla, hogy a focirajongók a világbajnokságra és egy történelmi bravúrra asszociáljanak.

Curacao a Karib-tenger déli részén, Venezuela partjaitól nagyjából 60 kilométerre fekszik, és csak 2010-ben, a Holland Antillák felbomlását követően vált önálló állammá a Holland Királyságon belül.

A curacaói futballválogatott a Holland Antillák jogutódjaként 2011 márciusában lett hivatalosan is FIFA-tagország. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Curacao esetében hasonlóan járt el, mint korábban Jugoszlávia és a Szovjetunió felbomlása esetén Szerbiával és Oroszországgal, vagyis az új néven szereplő csapat vitte magával a Holland Antillák történelmi eredménysorát és világranglista-helyezését.

A csapat harmadik meccse már vb-selejtező volt

A curacaói válogatott első mérkőzését 2011 augusztusában vívta Dominika ellen, és 1-0-s vereséget szenvedett. Két Dominika elleni vereség után a csapat egyből belecsapott a lecsóba, mert 2011 szeptemberében már világbajnoki selejtező várt rá, és Antigua és Barbuda ellen meg is született a curacaói válogatott első gólja, amit az akkoriban a holland másodosztályú Almere Cityben szereplő Rihairo Meulens szerzett. Ezzel a találattal még vezetett Curacao, de a vége 5-2-es zakó lett.

A selejtezőcsoportban első pontját a Haiti elleni idegenbeli 2-2 révén érte el Curacao, amely aztán oda-vissza elkalapálta az Amerikai Virgin-szigeteket, így 7 pontjával a harmadik helyen zárt Antigua és Barbuda (15), valamint Haiti (13) mögött.

A csapat életében a 2017-es Karibi Kupa volt a következő fontos mérföldkő, amikor a háromfordulós selejtezőkört túlélve Curacao bejutott a négyes döntőbe, ahol az elődöntőben Martinique ellen nyert 2-1-re, majd a fináléban Jamaicát verte ugyanilyen arányban, és ezzel a Karibi Kupa utolsó győztese lett, azóta ugyanis megszüntették ezt a sorozatot.

A döntő hőse a duplázó Elson Hooi volt, aki a NAC Bredában nevelkedett (korábban itt játszott Fehér Csaba és a Babos Gábor is, utóbbi két éven át volt a curacaói válogatott kapusedzője), és a tornagyőzelem után egy dán kiscsapattól a holland ADO Den Haaghoz igazolt.

A nagy siker révén Curacao kvalifikálta magát az észak-amerikai és karibi térség legrangosabb tornájára, az Arany Kupára is, de nagyfiúk ellen már nem jutott sikerélmény a csapatnak, amelyet Salvador, Jamaica és Mexikó is 2-0-ra vert a csoportban.