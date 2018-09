Szalai: Nem csupán szakmailag fejlődtem, emberként is több lettem

Szalai Ádám az egyik legjobb formában lévő magyar futballista, hiszen két forduló alatt három gólt szerzett a Bundesligában, így vezeti a góllövőlistát.

Szalai természetesen tagja a finnek és görögök elleni Nemzetek Ligája-meccsekre készülő válogatott keretnek, és ezekre is ugyanolyan motiváltan készül, mint a bajnokikra.

Szalai a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, bár a Bundesligában megfordult magyar légiósokat számítva a negyedik helyen áll eddigi 191 mérkőzéssel, nem foglalkoztatja különösebben, hogy megelőzze a 286 találkozóval éllovasnak számító Dárdai Pált.

Az viszont ösztönzi, hogy meglegyen az ötvenedik gólja a Bundesligában, és ehhez már csak kettőt kell szereznie, és ebben a műfajban már az eddigi elért 48 találattal is ő a magyar csúcstartó.

Szalai azt mondta, akkor is elszántan és kitartóan dolgozott, amikor edzője csak a harmadik-negyedik csatárként tekintett rá a Hoffenheimnél, főnöke pedig ezt észrevette és méltányolta.

“A német első osztályban töltött éveim során nem csupán szakmailag fejlődtem, emberként is több lettem. Férfivá válásomra, személyiségem kialakulására jelentős hatást gyakorolt a világ egyik legjobb bajnokságába elvégzett munka, az ott szerzett felbecsülhetetlen értékű tapasztalat, az állandó versenyhelyzet, a megfelelés a követelményeknek.

Németországi időszakomban volt egy egyéves kényszerpihenőm a súlyos térdsérülésem után, előfordult, hogy visszaesett a formám, de innen is, onnan is visszaküzdöttem magam, és most itt állok, közel a kétszázadik Bundesliga-mérkőzésemhez, illetve az ötvenedik gólomhoz”