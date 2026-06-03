Trump szerint akár szeptemberig fennállhat az iráni kikötők blokádja

Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád. Az elnök egy szerdán megjelent podcast-interjúban kifejtette: fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokád, ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.

Trump elismerte, hogy hétfőn indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb békemegállapodást. Hozzátette ugyanakkor, hogy alapvetően jó kapcsolatokat ápol Benjamin Netanjahuval, akit háborús miniszterelnöknek nevezett, saját magát pedig „háborús elnökként” jellemezte.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint az éjszakai órákban közölte, hogy sikeresen megsemmisítettek több Kuvait felé indított iráni drónt, amely az ott állomásozó amerikai erőket vette célba. Amerikai sérültjei nem voltak a támadásnak – áll a tájékoztatásban. Irán a dróncsapást azzal indokolta, hogy előzőleg az amerikai erők iráni katonai állásokat támadtak az Iránhoz tartozó Kesm-szigeten a Perzsa-öbölben. Amerikai magyarázat szerint a Kesm-sziget ellen végrehajtott művelet „önvédelmi” jellegű volt.

(MTI)