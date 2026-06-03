Vitézy Dávid: Lecseréljük az InterCity-flottát a hazahozott uniós forrásokból

A pénteken megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon – közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni.

Azt is írta, hogy ez emeletes kivitelben nagyjából 200 mai InterCity-személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, tehát országosan érezhető InterCity flottacserét jelent egy ekkora beszerzés.

A terv szerint az új motorvonatok a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot (például: Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc kör IC, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs), és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

A mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát. Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni – írja a miniszter, aki szerint „az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt.”