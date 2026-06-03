„Olyan zseni, aki talán még nem született” – Milák Kristófot nem értelmezni kell, csak nézni, ahogy úszik

Két év után tért vissza a nemzetközi mezőnybe Milák Kristóf, aki a Mare Nostrum elnevezésű úszósorozat első két állomásán versenyzett, melyek során több dobogós helyezést és három aranyérmet is szerzett. Klubja, a Budapesti Honvéd elnöke bizakodva nyilatkozott az Inforádiónak a 26 éves, kétszeres olimpiai bajnok teljesítménye láttán és reményét fejezte ki, hogy ez a lendület kitart a következő olimpiáig.

Azt tudom mondani vele kapcsolatban, hogy értelmezni nem kell, esélyeket latolgatni teljesen felesleges, szerintem nézzük, ahogy úszik. Mert olyan zseni, aki talán még nem született a földkerekségen

– mondta a klasszissal kapcsolatban Gergely István.

A klubelnök szerint Milák edzésmunkája, hozzáállása, tehetsége és az adottságai senki mással össze nem vethetők. Gergely István úgy véli, Milák Kristóf személyisége ad egyfajta kiszámíthatatlanságot, de kellenek az ilyen karakterek is az élsportba, olyan klasszisok, akik időnként eltűnnek, majd előbukkannak és nyerni tudnak.

Megjegyezte, hogy a Mare Nostrum sorozatban úszott időeredmények kifejezetten jók voltak, és látszódott, hogy a rövidebb távok, az 50 és a 100 méter idővel egyre jobban fekszik majd Miláknak.

Van egy olyan beállítottsága, egy olyan adottsága, hogy az ő fejében csak az aranyérem van. Mást nemhogy nem tud elfogadni, nem is tud elképzelni. Azt kívánom, hogy elégítse ki azt a vágyát, amivel idén elkezdett edzeni, és ez tartson ki még legalább két évig

– utalt a Los Angeles-i olimpiára Gergely István.