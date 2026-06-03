Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílheggyel. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia Ötzi néven azóta világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során.

Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobiális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után.

Átfogó értékelésünkből kiderül, hogy a Jégember nem egy biológiailag »megfagyott« időkapszula, hanem egy összetett ökoszisztéma

– írták a szerzők a Microbiome folyóiratban megjelent tanulmányukban.

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Mire bukkantak pontosan a kutatók?

Az elemzések során két jelentős felfedezésre jutottak. Frank Maixner, az Eurac Research Múmiakutató Intézetének vezetője szerint elsőként olyan ősi bélbaktériumokat azonosítottak, amelyek rendkívül ritkák a modern, iparosodott életmódot folytató emberekben – bár még ma is megtalálhatók a hagyományos, nem iparosodott életmódot folytató emberekben.

A kutatók szerint ezek a mikrobák egyedülálló pillanatképet adnak arról, hogy hogyan nézett ki az emberi bélrendszer a rézkorban, mielőtt az iparosodás átalakította a mikrobiomunkat.

Még nagyobb meglepetés ért, amikor a csapatnak sikerült négy élő élesztőgomba-csoportot növesztenie Ötzi testéből – amelyek közül az egyik a gyomrában található.

Úgy tűnik, hogy ezek a hidegkedvelő élesztőgombák évezredekig fennmaradtak, és ma is biológiailag aktívak

– jelezte Maixner.

A kutató végül azt is elmondta: bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan is, hogy egy bizonyos élesztőgomba-csoport, a Glaciozyma, legalább 2010 óta lassan, de aktívan növekszik, annak ellenére, hogy hideg tárolásban van.