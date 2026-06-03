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Tudomány

Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmúmiában

ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Ötzi, a jégmúmia.
admin Lányi Örs
2026. 06. 03. 10:30
ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Ötzi, a jégmúmia.

Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílheggyel. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia Ötzi néven azóta világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során.

Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobiális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után.

Átfogó értékelésünkből kiderül, hogy a Jégember nem egy biológiailag »megfagyott« időkapszula, hanem egy összetett ökoszisztéma

– írták a szerzők a Microbiome folyóiratban megjelent tanulmányukban.

ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
ötzi, jégmúmia, kutatás, gomba, mikrobiális élet
5 fotó

Mire bukkantak pontosan a kutatók?

Az elemzések során két jelentős felfedezésre jutottak. Frank Maixner, az Eurac Research Múmiakutató Intézetének vezetője szerint elsőként olyan ősi bélbaktériumokat azonosítottak, amelyek rendkívül ritkák a modern, iparosodott életmódot folytató emberekben – bár még ma is megtalálhatók a hagyományos, nem iparosodott életmódot folytató emberekben.

A kutatók szerint ezek a mikrobák egyedülálló pillanatképet adnak arról, hogy hogyan nézett ki az emberi bélrendszer a rézkorban, mielőtt az iparosodás átalakította a mikrobiomunkat.

Még nagyobb meglepetés ért, amikor a csapatnak sikerült négy élő élesztőgomba-csoportot növesztenie Ötzi testéből – amelyek közül az egyik a gyomrában található.

Úgy tűnik, hogy ezek a hidegkedvelő élesztőgombák évezredekig fennmaradtak, és ma is biológiailag aktívak

– jelezte Maixner.

A kutató végül azt is elmondta: bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan is, hogy egy bizonyos élesztőgomba-csoport, a Glaciozyma, legalább 2010 óta lassan, de aktívan növekszik, annak ellenére, hogy hideg tárolásban van.

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