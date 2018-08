Szalai-góllal, kínkeserves Bayern-győzelemmel indult az új Bundesliga-szezon

A bajnoki címvédő Bayern München a tavalyi szezon nagy meglepetését, a Szalai Ádámot is foglalkoztató Hoffenheimet fogadta a Bundesliga 2018-19-es szezonnyitóján az Allianz Arénában.

A Niko Kovac vezette bajnok jól játszott, a vendégcsapat viszont kőkemény, többször a sportszerzűség határait súroló belépőivel lassították, töredezték a játékot. A terv működött, és ez még akkor is igaz, ha a 23. percben Thomas Müller megszerezte a vezetést a Bayernnek.

Nem adta fel a Hoffenheim, bátor futballt mutattak be a gól után is, többször is eljutottak Manuel Neuer kapujáig. A 63. percig viszont nem sikerült átverni a világbajnok kapust, ám akkor jött Szalai Ádám, és beültette Jerome Boatenget a hintába és kilőtte a hosszút. Ez volt a magyar támadó 46. Bundesliga-gólja.

Szalai-gól:



A Hoffenheim továbbra is támadott, a Bayern türelmesen várt, és a 82. percben Robert Lewandowski megismételt büntetőjével megszerezte a vezetést. Az utolsó percekben már mindegy-mindegy alapon jött a vendégcsapat, ezt pedig Arjen Robben ki is használta, így beállítva a 3-1-es végeredményt.