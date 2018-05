Vannak meglepetések a magyar válogatott keretében

Georges Leekens szövetségi kapitány pénteken kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott szűk keretét a június 6-án és 9-én sorra kerülő barátságos mérkőzésekre.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint a francia másodosztályú Le Havre hátvédjét, Bese Barnabást sérülés miatt kénytelen nélkülözni a szakmai stáb, az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő játékosok (Németh Krisztián, Sallói Dániel és Stieber Zoltán) pedig klubkötelezettségeik miatt nem csatlakozhatnak a kerethez.

Azokkal a játékosokkal, akik számára már befejeződött a szezon, tegnap már el is kezdtük az edzéseket, ma pedig kialakítottuk a végső keretet. Két fontos mérkőzés vár most ránk. Ebben a rövid periódusban kell az utolsó előkészületeket megtennünk a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára történő felkészülésben. A mostani két találkozó során több dolgot is ki fogunk próbálni, hogy lássuk, milyen döntések tudnak segíteni minket abban, hogy sikeresek legyünk az ősszel induló új sorozatban