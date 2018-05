Futsalos fradistával készül az MTK az NB I-re

A Ferencváros futsalcsapata bejelentette hivatalos honlapján, hogy Karacs Dániel a labdarúgó NB I-be visszajutó MTK-hoz szerződik.

Gyerekkorom óta ezért edzek és küzdök. Rengeteg csalódáson vagyok túl, nagyon sokszor hitegettek és csaptak be, de úgy gondoltam, nem adhatom fel. Ahogy a pályán is mindig küzdök a végsőkig, úgy azon kívül sem adtam fel. Tudtam, hogy a kemény munka eredményre vezet, és most úgy tűnik, igazam lett. Egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök, hogy megadatik a lehetőség, hogy nagypályán bizonyítsak a legmagasabb osztályban, viszont szomorú vagyok, mert így a futsalt nem folytathatom, és hét év után el kell hagynom a Fradit. Ezt szívem szerint sosem tettem volna meg