A Real Madrid lehet a BL-történelem legjobb csapata

Zinedine Zidane noha nem akkora futballfilozófus, mint Pep Guardiola, de mindent tud a labdarúgásról, az öltözőkről, az emberekről, a lélektanról, nem utolsó sorban az adott meccs megnyeréséhez szükséges taktikájáról. A sztárokat helyén kezeli, a keretében és a stábjában maximálisan megbízik. Most ott tart, hogy edzői karrierje első három évében harmadszor jutott BL-döntőbe a Real Madriddal, ebből kétszer megnyerte. Hogy csinálja?

BL: újabb kapitális hiba a Bayernnél, a Real Madrid zsinórban harmadszor is döntős

A Real Madrid az idegenbeli 2-1-es győzelmét követően hazai pályán egy rendkívül izgalmas, drámai meccsen 2-2-t játszott a Bayern Münchennel, így az elmúlt öt évben negyedszer, zsinórban pedig harmadszor jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Ha még a május 26-i kijevi fináléban is diadalmaskodnának, úgy Zidane és csapata végképp beírja magát az európai futball históriás könyvébe (lásd a keretest).

A Real Madrid történelmet ír Zidane-nal: A Real Madrid lehet az első csapat, amelyik egymást követő három évben is megnyeri a Bajnokok Ligája új, 1993 óta íródó történetét. A korábbi, Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) néven elhíresül sorozatban sem sok példa van erre: a Királyi Gárdán kívül még két csapat mondhatja el ezt magáról. Íme a lista: Real Madrid

2016: Győzelem 1-1 (Büntetőkkel 5-3, ellenfél Atlético Madrid)

2017: Győzelem 4-1 (Juventus)

2018: Döntő Real madrid vs. Liverpool/AS Roma Juventus

1996: Győzelem 1-1 (Büntetőkkel; 4-2, ellenfél Ajax)

1997: Vereség 1-3 (Dortmund)

1998: Vereség 0-1 (Real Madrid) AC Milan

1993: Vereség 0-1 (Marseille)

1994: Győzelem 4-0(Barcelona)

1995: Vereség 0-1 (Ajax) Bayern München

1974: Győzelem 1-1/4-0 (újrajátszás után ellenfél Atlético Madrid)

1975: Győzelem 2-0 (Leeds United)

1976: Győzelem 1-0 (St-Étienne) Ajax

1971: Győzelem 2-0 (Panathinaikos)

1972: Győzelem 2-0 ( Inter)

1973: Győzelem 1-0 (Juventus) Benfica

1961: Győzelem 3-2 (Barcelona)

1962: Győzelem 5-3 (Real Madrid)

1963: Vereség 1-2 (AC Milan) Real Madrid

1956: Győzelem 4-3 (Stade de Reims)

1957: Győzelem 2-0 (Fiorentina)

1958: Győzelem 3-2 (Milan)

1959: Győzelem 2-0 (Stade de Reims)

1960: Győzelem 7-3 (Eintracht Frankfurt)

Ezt az eredménysort akkor sem kell magyarázni, ha egyesek azonnal vadul bíróznak, mások pedig úgy érzik, csak a szerencsének köszönheti a címvédő a sikereit.

Való igaz, a játékvezetők többször is tévedtek a Bayern ellen a Real javára – és akkor a Juventus elleni BL-negyeddöntőben megítélt tizenegyesről nem beszéltünk –, ám ha kicsit lenyugodtak a kedélyek, érdemes belegondolni, hogy nem ezeken az ítéleteken múlt.

A Bayern hiába játszott az oda- és a visszavágón is jobban, a Real Madrid a világ legstabilabb csapata, ezt pedig néhány kivételtől eltekintve évek óta bizonyítja is. Nem véletlen az, hogy a klubot 2013 és 2015 között vezető Carlo Ancelotti által lerakott alapokra egykori segédedzője, a korábbi legendás futballista, Zinedine Zidane sikeresen tudott építkezni.

A francia menedzser kulcs a jelenlegi sikerekben: sokan kritizálják egyes húzásaiért, de eddig minden döntése őt igazolta; aktív játékosként kevesen értették jobban a labdarúgást nála, és ez, úgy tűnik, edzőként is így van.

Ancelotti után hasonlóan jó pedagógus, személye és tekintélye garancia arra, hogy a szupersztárokkal, szuperegókkal teletűzdelt keret a közös célért küzdjön: a közös cél pedig nem más, mint a legjobbnak lenni. Nem egyénileg, csapat szinten.

A Zidane-éra

Amikor Zinedine Zidane átvette a Real Madridot 2016 elején, egy szétesett, komoly gondokkal küzdő, egymással és az edzővel is harcoló csapatot kapott. A keret széthúzott, ezt pedig nem segítette, hogy Rafa Benítez rá akarta erőltetni akaratát a legjobbjaira. Volt egy elképzelése, amelyből nem engedett, végül ez lett a veszte – Zidane ebből is tanult.

Sokan képesek lebecsülni, de a francia menedzser rendkívül jól motivál, nagyon jól kommunikál a játékosaival, jól kezeli a különböző karaktereket az öltözőn belül és azon kívül is.

Nem akkora taktikai zseni, mint mondjuk Pep Guardiola, ám kiválóan menedzseli a keretét, legnagyobb húzása pedig egyértelműen az, hogy Cristiano Ronaldónak az addiginál is nagyobb szerepet szánt – minden támadás átfut a portugálon, ő pedig érezhetően lubickol a szélen és a tizenhatoson belül is. Közben nem ült fel a médiának, nem vett euró százmilliókért játékosokat, nem akar egy újabb Galaktikus-érát, nem személyekre, a csapatra, mint egészre épít.

Minek tegyek még egy kis aranyat a Bentley-be, ha azzal az egész motort dobhatom a kukába?

– tette fel a jogos kérdést, utalva honfitársa, Claude Makelele, a Real korábbi játékmesterének helyzetére, akitől 2003-ban megvált a Galaktikusokat építő klub, és ezt a mai napig nehezen emésztik meg a szurkolók.

Zidane bízik a keretében, de nem habozik meghozni a legnehezebb döntéseket sem. Így történt akkor, amikor Iscót padoztatta hetekig, majd amikor James Rodriguez került ki nála a pixisből és most ugyanez történik a 100 milliós walesi szélsővel, Gareth Bele-lel is. Isco megértette az üzenetet, azóta ő is egyike a legfontosabb láncszemeknek. A kolumbiai viszont már nincs a csapatban, Bale pedig hiába klasszis, elvesztette a helyét a kezdőben, és ez úgy tűnik, nem fog már megváltozni, nyáron távozhat.

A Realt sokáig kritizálták játékospolitikája miatt, de az elmúlt években kipróbált sztárok helyett Zidane fiatal, ígéretes tehetségeket épített be. Casemiro a modernkori Makelele, a szükséges tank a középpályán; Marco Asensio és Lucas Vazquez pedig olyan saját nevelés, aki a jelenben is meghatározó, de a Cristiano Ronaldo és Bale utáni éra abszolút legjobbjai lehetnek.

Amit muszáj kiemelni a jelenlegi Real Madridnál: Zidane és stábja valahogy minden évben tökélesíti a csapat formáját tavasszal. Mondhatni az őszt bemelegítésnek, a spanyol bajnokságot edzésnek veszik, a legjobbak pihenhetnek, így a BL-kieséses szakaszára egy kiváló edzettségi állapotban lévő, koncentrált keret áll a vezetőedző rendelkezésére. Talán nem is volt olyan menedzser, aki ilyen hatékonysággal tudta fókuszálni az erőforrásait a tavaszi meccsekre.

Ez a csapatépítés és filozófia Zidane-nak és a Real Madridnak két és fél év alatt három Bajnokok Ligája-döntőt, egy spanyol bajnoki címet és számtalan trófeát eredményezett.

Most akkor ez a Real jobb Guardiola Barcájánál?

Talán mindenki emlékszik arra, hogy a Barcelona 2008 és 2012 között megújította a labdarúgást. A rövid passzokra, a labdabirtoklásra épülő játékukkal elkápráztatták a nemzetközi közvéleményt, azt gondoltuk, a Guardiola-féle Barcelona lesz minden idők legjobbja. Ha a játékot nézzük, ez lehet, még mindig így van. Kupákat is tonnaszámmal nyertek, ám a Bajnokok Ligájában négy év alatt mindössze kétszer értek célba – ezt kéretik nagyon erősen idézőjelesen érteni. Az a csapat maga volt a csoda, még azok az emberek is megálltak egy-egy Barca meccsre, akik amúgy vagy semlegesek, vagy kifejezetten ellenszurkolók.

Lionel Messi, Xavi és Andrés Iniesta vezette támadóegység egészen elképesztő hatékonysággal dolgozott, sokáig valóban úgy tűnt, hogy nem lesz ellenfele annak a korszaknak.

Pedig meglehet, tévedtünk. Noha az a Barca tényleg történelmi, sebezhető volt Európában. Emlékezzünk rá, hogy ölte meg a játékot José Mourinho Intere 2010-ben. A csapatok egy idő után kiismerték a játékot, sikeresen fojtották meg az évek alatt kissé elfáradó, meg-megkopó Barcelona-középpályát.

Eközben a Real Madrid jelenlegi középső hármasa, Toni Kroos, Luka Modric és Casemiro négy éve minden egyes szezonban képes egy lapáttal rárakni. A brazilról már írtunk, ő az csibész futballista, aki ilyen szinten igencsak szükséges. Kroos és Modric biztonságot ad, hiába tűnik úgy, hogy minden ősszel ki akarnak fulladni, tavaszra összeszedik magukat.

Mindháromban évek vannak még a legmagasabb szinten, talán nem is volt stabilabb hármas a modernkori labdarúgásban – ha mégsem sikerül még szezonokat kihúznia mondjuk a 33 éves Modricnak, az utánpótlás, Mateo Kovacic és Dani Ceballos már rajtra készen áll.

Az idő az, ami a Real Madrid felé billentheti a mérleg nyelvét. Ebben a csapatban még mindig sok van, a legjobb játékosok erejük teljében készülhetnek a következő évekre, a kiöregedő sztárok helyére pedig már most fiatal, sikerre éhes tehetségek pályáznak, csak be kell őket helyezni a már létező rendszerbe.

Zidane-nál minden elképzelhető, ám a vezéreit nem szokta cserélni, a középpálya és a védelem adott, az keret önbizalma érthető okokból az egekben, és amíg a támadósorban ott van minden idők egyik legjobb játékosa, addig igazából nincs is mitől félni Madridban.

Az igaz, hogy a Real nem játssza olyan kreatívan a focit, mint a Barcelona, ám így meg sem lehet igazán ölni a játékukat, ellenszert is csak kevesen találnak velük szemben. A Barcának, a Bayernnek, az Atlético Madridnak és a Juvénak egyszer-egyszer azért kijött a lépés az elmúlt években, de összességében a Real Madrid a legstabilabb csapat ma a világon.

Szerintem úgy fogunk rá emlékezni, mint minden idők egyik legnagyobb edzője, mert képes a játékosoknak átadni mindazt, amit tud a labdarúgásról. És ő bizony mindent tud erről a játékról, emellett pedig egy nagyszerű motivátor, egy jó ember

– mondta Zidane-ról Raul, a Real legendája, amikor a franciát kinevezték a csapat élére.

Kinek jó hír, kinek rossz hír, de jelenleg úgy tűnik, hogy Raulnak igaza volt: a kijevi BL-döntőtől függetlenül a következő őrségváltásig még aludnunk kell néhányat. Mondjuk néhány százat.