Sergio Ramos: Nem állunk díszsorfalat a Barcának

A Barcelona labdarúgócsapata vasárnap 4-2-re nyert a Deportivo otthonában. A hazaiak ezzel már biztosan kiesnek az élvonalból, míg a katalánok bebiztosították 25. bajnoki címüket.

A hétvégén rendezik a Barcelona – Real Madrid klasszikust, az újságírókat pedig most az a kérdés foglalkoztatja, hogy vajon sorfalat fognak-e állni a madridiak a riválisnak. Korábban Zinedine Zidane vezetőedző már azt mondta, nem fognak, de most Sergio Ramos, a csapatkapitány is elmondta a véleményét.

Amit Zidane mond, az van. Egyébként is túl sokat beszélünk erről. Bajnoki címre vágytak, elérték, amit akartak, nem hiszem, hogy sokat jelnetene nekik a díszsorfal, ahogyan nekünk sem. Megmondtuk, nem csináljuk. Örüljenek a bajnoki címnek, mi pedig tesszük a dolgunkat, ki kell ejtenünk a németeket és bejutni egy újabb döntőbe

– mondta a klubhonlapnak Sergio Ramos.

A Barca a Király Kupát is megnyerte ebben a szezonban. A legutóbbi két Bajnokok Ligáját megnyerő Real Madrid közben elég közel áll az idei döntőhöz is, idegenben ugyanis 2-1-re verték a Bayern Münchent. Az elődöntő visszavágója kedden 20:45-től lesz.

