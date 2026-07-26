Pogacar lett a Tour de France ötödik ötszörös győztese

Noha nem esett az eső, a vasárnapi záróetapon az összetettre vonatkozó időket az utolsó három körre fordulva, a céltól mintegy 48 kilométerre állapították meg, onnantól már csak a szakaszgyőzelemért ment a harc.

A szlovén világbajnok csatlakozott az örökrangsor élén öt sikerrel álló francia Jacques Anquetil, belga Eddy Merckx, francia Bernard Hinault és a spanyol Miguel Induráin mellé.

Második az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel lett, a harmadik helyet pedig Pogacar mexikói csapattársa, Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt. A pontverseny zöld trikóját a dán Mads Pedersen viheti haza, míg a hegyi pontverseny legjobbjaként a pöttyös trikót az ecuadori Richard Carapaz érdemelte ki.