Kőkemény csatában hozta a kézidöntő első meccsét a Veszprém csapata

A szezon eddig három egymás elleni mérkőzésé nem sok babér termett a szegedieknek, hiszen a bajnokság alapszakaszában kétszer is kikaptak: otthon 32-31-re, Veszprémben pedig 30-24-re. A Magyar Kupa elődöntője hozta a legszorosabb csatát, de ott a Veszprém 29-29-es rendes játékidőt követően hétméteresekkel 33-32-re nyert a címvédő ellen.

Azzal, hogy a Veszprém százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg az alapszakaszt, abszolút esélyesnek számított, pláne, hogy a Szeged részéről nem lehetett ott a pályán a sérült szerb irányító, Lazar Kukic.

Jobban is kezdett a Veszprém, a 13. percben időt kellett kérnie a vendégek svéd mesterének, Michael Apelgrennek, mert a hazaiak már 10-6-ra vezettek. A helyzet azonban nem sokat javult, a nagyszerűen játszó Descat a 15. percben 12-7-re, majd el-Dera a 17. percben 13-7-re alakította az állást.

Innen azonban felállt a vendégcsapat és a remeklő Garciandia vezérletével a félidőre 19-17-re visszakapaszkodott.

Sőt, a második félidő elején többször is egyenlített a Szeged, de ennél többre nem futotta erejéből. A 41. percben ismét kettővel ment a Szeged, majd a 48. percben Cindric révén 33-29-nél visszaállt a megnyugtatóbb négygólos hazai előny.

A hajrában a páros kiállítások borzolták az idegeket, de a Veszprém győzelmét nem fenyegette semmi: főleg úgy, hogy az utolsó percben Descat beverte a hetedik hetesét, Mikael Appelgren pedig előbbJelinic, majd Garciandia ziccerét is kivédte.

A vége 38-36 lett a Veszprém javára, a második mérkőzésre június 2-án, kedden, Szegeden kerül sor, ahol a hazaiaknak nyerniük kell, ha komolyan gondolják a bajnoki címet, és ki akarják harcolni az esetleges június 5-i, pénteki harmadik összecsapást.