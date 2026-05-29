Elpusztult három zebra idén Hatvanpusztán

Elpusztult három zebra május 4-én a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában lévő hatvanpusztai birtokon, írja a Telex az illetékes kormányhivatal tájékoztatása alapján.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a lappal közölte: közepesen veszélyes állatok tartására adtak engedélyt állatvédelmi hatáskörben, illetve elővigyázatosságot igénylő állatok nyilvántartásba vétele is történt.

Feljelentés

A lap azt követően kereste meg a hatóságot, hogy Hadházy Ákos hétfőn újra feljelentést tett állatkínzás (tiltott vadászat) gyanúja miatt. A kormányhivatal közölte: az állattartóknak nemcsak az egzotikus állatok tartását kell kötelezően bejelenteniük, hanem azt is, ha az állatok valamiért elpusztulnak.

Az állattartó az állat elhullását vagy kényszervágását elsősorban a szolgáltató állatorvos felé köteles bejelenteni – de a betegség gyanúját közvetlenül a hatósági állatorvos felé is megteheti

– jelezték. A Telex emlékeztet rá, hogy a Mészároshoz köthető vadásztársaság kilenc éve tart zebrákat, az első zebrát 2017. május 5-én szerezték be, míg a legtöbb állat 2024 májusában került a vadásztársasághoz. A Nébih adatai szerint nyolc zebrának 2025, két zebrának pedig 2026 januárja óta van lóútlevele.

Rehabilitált egyedek

A Mészároshoz köthető Vál-völgye Vadásztársaság március végén adott ki a zebrákról egy sajtónyilatkozatot, amelyben többek között azt írták, hogy minden esetben rehabilitált egyedekről van szó, „olyan mentett állatok gondozását vállaltuk, amelyek korábban nagyon rossz, zárt tartási körülmények között voltak, rossz egészségi állapotban, mint például: rossz takarmányozás miatti egészségtelen fizikai állapot, állategészségügyi szűrések hiánya miatti kezeletlen betegségek következtében leromlott állapot, kis mozgástér miatt rosszul fejlődő vázizmok, gondozás hiánya miatt túlnőtt paták és ebből eredő mozgásszervi problémák stb.”.